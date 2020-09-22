https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html

Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе

Служба безопасности Украины вербует подростков для выполнения заданий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил задержанный в самопровозглашенной... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:39

2020-09-22T14:39

2020-09-22T14:39

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

служба безопасности украины

украина

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<strong>ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Служба безопасности Украины вербует подростков для выполнения заданий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил задержанный в самопровозглашенной <a href="https://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic" target="_blank">Луганской народной республике</a> 21-летний Владислав Лилипу, собиравший, по данным министерства госбезопасности ЛНР, сведения для украинских спецслужб.Ранее во вторник в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР заявили о задержании жителя Луганска Лилипу, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики."В 2015 году я проходил контроль на пропускном пункте "Станица Луганская", после чего меня вытянул из очереди сотрудник СБ Украины на проверку телефона. Задавал вопросы на тему, знаю ли я военнослужащих (Народной милиции ЛНР, - ред.), какие-либо позиции, чем занимаюсь я и чем занимаются мои родители. После чего он предложил мне сотрудничество. На тот момент мне было 16 лет", - рассказал задержанный об обстоятельствах его вербовки на оперативном видео, предоставленном РИА Новости.По словам Лилипу, сотрудник СБ <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> оформил некий документ, в котором вписал свои данные и данные подростка."Они хотели, чтобы я давал им новые имена и фамилии военнослужащих, которых я знаю, места расположения войсковых частей. Позже они поставили задачу мне пойти в Народную милицию, устроиться и передавать информацию о личном составе, о номерах техники и какие задачи выполняет подразделение", - рассказал Лилипу.По его словам, взамен на предоставление данной информации сотрудники украинских спецслужб обещали по достижению 18-летнего возраста принять на работу в СБ Украины, а родственникам дать возможность свободно пересекать линию соприкосновения. Лилипу уточнил, что позже, когда он попытался прекратить передачу информации украинским спецслужбам, начали поступать угрозы в его адрес и в адрес родственников.Представитель МГБ республики уточнил, что это не первый случай выявления вербовки подростков сотрудниками министерства госбезопасности Украины для работы в республиках <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. По данным ведомства, добытые сведения предлагается передавать через популярные среди молодежи социальные сети.

https://ria.ru/20200921/diversanty-1577569628.html

https://ria.ru/20200702/1573786232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина, в мире