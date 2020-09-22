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РИА Наука
https://ria.ru/20200922/planeta-1577587813.html
Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу пи
Астрономы обнаружили экзопланету, которая по размерам похожа на Землю, и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня. Ученые в шутку назвали ее... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:26
2020-09-22T20:13
риа наука
экзопланета
космос - риа наука
наса
массачусетский технологический институт
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Астрономы обнаружили экзопланету, которая по размерам похожа на Землю, и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня. Ученые в шутку назвали ее "пи-планетой". Описание открытия <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aba95f">приведено</a> в журнале The Astronomical Journal.Планету, получившую официальное название K2-315b, впервые заметил орбитальный телескоп <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> "Кеплер" во время миссии К2 в 2017 году. Сейчас ученые уточнили ее параметры с помощью системы SPECULOOS, объединяющей четыре телескопа обсерватории Паранал в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> и один телескоп обсерватории Тейде на острове <a href="http://ria.ru/location_Tenerife/" target="_blank" data-auto="true">Тенерифе</a>.Система SPECULOOS создана для поиска потенциально обитаемых планет у сверххолодных звезд — коричневых карликов. Вращаясь на относительно небольшом удалении от звезды, такие планеты в некоторых случаях могут иметь условия, подходящие для возникновения жизни.По оценкам ученых, радиус экзопланеты составляет 0,95 от земного, а размер ее материнской звезды EPIC 249631677 примерно равен одной пятой размера Солнца. K2-315b движется со скоростью 81 километр в секунду и совершает полный оборот вокруг звезды ровно за 3,14 дня. Исследователей так удивило совпадение периода орбиты с математической постоянной пи, что они дали ей название "пи-планеты", закрепленное в названии исследования.Массу планеты пока не определили, но ученые предполагают, что она близка к земной. Несмотря на то что K2-315b похожа на Землю, жизнь на ней, по мнению авторов, едва ли возможна: из-за близости к звезде температура на ее поверхности должна достигать 450 кельвинов, или плюс 177 градуса Цельсия."Это слишком жарко для жизни в общепринятом понимании", — приводятся в пресс-релизе <a href="http://ria.ru/organization_Massachusetskijj_tekhnologicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетского технологического института</a> слова первого автора статьи Прайвала Нираула (Prajwal Niraula), аспиранта Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах (EASP).При этом авторы не исключают, что пригодной для жизни может оказаться атмосфера планеты, если такая имеется. Исследователи надеются выяснить этот вопрос в будущем с помощью телескопа "Джеймс Уэбб". В этом плане K2-315b — идеальный кандидат для изучения: из-за того, что ее звезда имеет небольшой радиус, кривые транзита планеты более глубокие и отчетливые.Открытие стало возможным благодаря повторному анализу данных предыдущих наблюдений с помощью более современных методов. Авторы считают этот подход очень перспективным. Космические телескопы, такие как "Кеплер" или TESS, позволяют вести непрерывные наблюдения за десятками тысяч звезд, а с помощью наземной системы SPECULOOS можно подтверждать потенциальные экзопланеты и уточнять их параметры."Теперь мы знаем, как находить и извлекать планеты из архивных данных, и, надеюсь, теперь не останется незамеченных планет, особенно таких важных", — говорит еще один автор исследования Жульен де Вит (Julien de Wit), доцент EAPS и сотрудник Института астрофизики и космических исследований имени Кавли Массачусетского технологического института.В ближайшее время исследователи планируют приступить к анализу данных космического телескопа НАСА TESS, разработанного Массачусетским технологическим институтом и предназначенного для открытия экзопланет транзитным методом.
https://ria.ru/20200826/panspermiya-1576223147.html
https://ria.ru/20200731/1575221434.html
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экзопланета, космос - риа наука, наса, массачусетский технологический институт

Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу пи

11:26 22.09.2020 (обновлено: 20:13 22.09.2020)
7567
© NASA / Ames/JPL-Caltech/T. Pyle, Christine Daniloff, MITПи-планета
Пи-планета - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© NASA / Ames/JPL-Caltech/T. Pyle, Christine Daniloff, MIT
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Астрономы обнаружили экзопланету, которая по размерам похожа на Землю, и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня. Ученые в шутку назвали ее "пи-планетой". Описание открытия приведено в журнале The Astronomical Journal.
Планету, получившую официальное название K2-315b, впервые заметил орбитальный телескоп НАСА "Кеплер" во время миссии К2 в 2017 году. Сейчас ученые уточнили ее параметры с помощью системы SPECULOOS, объединяющей четыре телескопа обсерватории Паранал в Чили и один телескоп обсерватории Тейде на острове Тенерифе.
Система SPECULOOS создана для поиска потенциально обитаемых планет у сверххолодных звезд — коричневых карликов. Вращаясь на относительно небольшом удалении от звезды, такие планеты в некоторых случаях могут иметь условия, подходящие для возникновения жизни.
По оценкам ученых, радиус экзопланеты составляет 0,95 от земного, а размер ее материнской звезды EPIC 249631677 примерно равен одной пятой размера Солнца. K2-315b движется со скоростью 81 километр в секунду и совершает полный оборот вокруг звезды ровно за 3,14 дня. Исследователей так удивило совпадение периода орбиты с математической постоянной пи, что они дали ей название "пи-планеты", закрепленное в названии исследования.
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Массу планеты пока не определили, но ученые предполагают, что она близка к земной. Несмотря на то что K2-315b похожа на Землю, жизнь на ней, по мнению авторов, едва ли возможна: из-за близости к звезде температура на ее поверхности должна достигать 450 кельвинов, или плюс 177 градуса Цельсия.
"Это слишком жарко для жизни в общепринятом понимании", — приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова первого автора статьи Прайвала Нираула (Prajwal Niraula), аспиранта Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах (EASP).
При этом авторы не исключают, что пригодной для жизни может оказаться атмосфера планеты, если такая имеется. Исследователи надеются выяснить этот вопрос в будущем с помощью телескопа "Джеймс Уэбб". В этом плане K2-315b — идеальный кандидат для изучения: из-за того, что ее звезда имеет небольшой радиус, кривые транзита планеты более глубокие и отчетливые.
Открытие стало возможным благодаря повторному анализу данных предыдущих наблюдений с помощью более современных методов. Авторы считают этот подход очень перспективным. Космические телескопы, такие как "Кеплер" или TESS, позволяют вести непрерывные наблюдения за десятками тысяч звезд, а с помощью наземной системы SPECULOOS можно подтверждать потенциальные экзопланеты и уточнять их параметры.
"Теперь мы знаем, как находить и извлекать планеты из архивных данных, и, надеюсь, теперь не останется незамеченных планет, особенно таких важных", — говорит еще один автор исследования Жульен де Вит (Julien de Wit), доцент EAPS и сотрудник Института астрофизики и космических исследований имени Кавли Массачусетского технологического института.
В ближайшее время исследователи планируют приступить к анализу данных космического телескопа НАСА TESS, разработанного Массачусетским технологическим институтом и предназначенного для открытия экзопланет транзитным методом.
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РИА НаукаэкзопланетаКосмос - РИА НаукаНАСАМассачусетский технологический институт
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