https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624107.html

Специалист Минздрава рассказала, как надо правильно питаться

Питаться надо часто, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:49

2020-09-22T19:49

2020-09-22T19:49

оксана драпкина (врач)

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Питаться надо часто, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."По поводу питания, думаю, что стоит избегать слова "диета". Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько, что ли, советов таких общих для всех", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что питание должно быть частым, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы. Эксперт пояснила, что, употребляя суп, нельзя сильно поправиться, в нем есть овощи и мясо.

https://ria.ru/20200912/yabloki-1577140764.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество