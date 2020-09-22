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https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624107.html
Специалист Минздрава рассказала, как надо правильно питаться
Питаться надо часто, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:49
2020-09-22T19:49
оксана драпкина (врач)
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Питаться надо часто, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."По поводу питания, думаю, что стоит избегать слова "диета". Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько, что ли, советов таких общих для всех", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что питание должно быть частым, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы. Эксперт пояснила, что, употребляя суп, нельзя сильно поправиться, в нем есть овощи и мясо.
https://ria.ru/20200912/yabloki-1577140764.html
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оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество

Специалист Минздрава рассказала, как надо правильно питаться

19:49 22.09.2020
1340
© Depositphotos / inagraur.ymail.comДевушка ест борщ
Девушка ест борщ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / inagraur.ymail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Питаться надо часто, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
"По поводу питания, думаю, что стоит избегать слова "диета". Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько, что ли, советов таких общих для всех", - сказала она во время прямого эфира.
Драпкина уточнила, что питание должно быть частым, небольшими порциями, а в рационе обязательно должны быть супы. Эксперт пояснила, что, употребляя суп, нельзя сильно поправиться, в нем есть овощи и мясо.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 16:23
Развеян популярный миф о правильном питании
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Оксана Драпкина (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
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