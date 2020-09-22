https://ria.ru/20200922/perestanovki-1577620097.html

Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации

В Совете Федерации введут два поста первых вице-спикеров, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:44

2020-09-22T18:44

2020-09-22T20:30

совет федерации рф

николай федоров

андрей турчак

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совете Федерации</a> введут два поста первых вице-спикеров, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента.Собеседник агентства уточнил, что такое решение приняли на Совете палаты."Завтра на заседании на эти должности назначат Турчака и Яцкина", — добавил источник.Андрей Турчак сейчас занимает должность зампреда Совфеда, Андрея Яцкина накануне назначили сенатором от Ростовской области. Как сообщил ранее источник РИА Новости, планируется, что Яцкин займет пост нынешнего первого вице-спикера Николая Федорова.На 23 сентября в Кремле запланирована встреча Владимира Путина с членами Совфеда. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие приурочено к возобновлению работы сенаторов.Это будет первая встреча главы государства с членами верхней палаты парламента после изменений, внесенных в Конституцию, и затронувших, в частности, ряд статей, регламентирующих деятельность Совета Федерации.Всего на первом заседании осенней сессии работу начнут семь новых сенаторов. Помимо Яцкина, как сообщили РИА Новости в комитете по регламенту, это представители Ленинградской области Сергей Перминов, Татарстана Ленар Сафин, Иркутской области Андрей Чернышев, Пензенской — Мария Львова-Белова, Смоленской — Нина Куликовских, Ненецкого автономного округа Денис Гусев.Прекратят работу в Совфеде Алексей Кондратьев, Франц Клинцевич, Игорь Фомин, Олег Морозов, Вячеслав Мархаев, Ольга Старостина и Алексей Дмитриенко.

https://ria.ru/20200922/karelin-1577607819.html

https://ria.ru/20200805/1575382028.html

Денис Носков От перестановки вредителей ущерб не меняется 16

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, николай федоров, андрей турчак, политика