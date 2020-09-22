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https://ria.ru/20200922/perestanovki-1577620097.html
Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации
В Совете Федерации введут два поста первых вице-спикеров, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:44
2020-09-22T20:30
совет федерации рф
николай федоров
андрей турчак
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совете Федерации</a> введут два поста первых вице-спикеров, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента.Собеседник агентства уточнил, что такое решение приняли на Совете палаты."Завтра на заседании на эти должности назначат Турчака и Яцкина", — добавил источник.Андрей Турчак сейчас занимает должность зампреда Совфеда, Андрея Яцкина накануне назначили сенатором от Ростовской области. Как сообщил ранее источник РИА Новости, планируется, что Яцкин займет пост нынешнего первого вице-спикера Николая Федорова.На 23 сентября в Кремле запланирована встреча Владимира Путина с членами Совфеда. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие приурочено к возобновлению работы сенаторов.Это будет первая встреча главы государства с членами верхней палаты парламента после изменений, внесенных в Конституцию, и затронувших, в частности, ряд статей, регламентирующих деятельность Совета Федерации.Всего на первом заседании осенней сессии работу начнут семь новых сенаторов. Помимо Яцкина, как сообщили РИА Новости в комитете по регламенту, это представители Ленинградской области Сергей Перминов, Татарстана Ленар Сафин, Иркутской области Андрей Чернышев, Пензенской — Мария Львова-Белова, Смоленской — Нина Куликовских, Ненецкого автономного округа Денис Гусев.Прекратят работу в Совфеде Алексей Кондратьев, Франц Клинцевич, Игорь Фомин, Олег Морозов, Вячеслав Мархаев, Ольга Старостина и Алексей Дмитриенко.
https://ria.ru/20200922/karelin-1577607819.html
https://ria.ru/20200805/1575382028.html
От перестановки вредителей ущерб не меняется
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совет федерации рф, николай федоров, андрей турчак, политика

Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации

18:44 22.09.2020 (обновлено: 20:30 22.09.2020)
4933
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Совете Федерации введут два поста первых вице-спикеров, сообщил РИА Новости источник в верхней палате российского парламента.
Собеседник агентства уточнил, что такое решение приняли на Совете палаты.
"Завтра на заседании на эти должности назначат Турчака и Яцкина", — добавил источник.
Андрей Турчак сейчас занимает должность зампреда Совфеда, Андрея Яцкина накануне назначили сенатором от Ростовской области. Как сообщил ранее источник РИА Новости, планируется, что Яцкин займет пост нынешнего первого вице-спикера Николая Федорова.
Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
На 23 сентября в Кремле запланирована встреча Владимира Путина с членами Совфеда. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие приурочено к возобновлению работы сенаторов.
Это будет первая встреча главы государства с членами верхней палаты парламента после изменений, внесенных в Конституцию, и затронувших, в частности, ряд статей, регламентирующих деятельность Совета Федерации.
Всего на первом заседании осенней сессии работу начнут семь новых сенаторов. Помимо Яцкина, как сообщили РИА Новости в комитете по регламенту, это представители Ленинградской области Сергей Перминов, Татарстана Ленар Сафин, Иркутской области Андрей Чернышев, Пензенской — Мария Львова-Белова, Смоленской — Нина Куликовских, Ненецкого автономного округа Денис Гусев.
Прекратят работу в Совфеде Алексей Кондратьев, Франц Клинцевич, Игорь Фомин, Олег Морозов, Вячеслав Мархаев, Ольга Старостина и Алексей Дмитриенко.
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Обсудить4
Совет Федерации РФНиколай ФедоровАндрей ТурчакПолитика
Популярные комментарии
От перестановки вредителей ущерб не меняется
22 сентября, 18:45
ДНДенис Носков
1020202
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