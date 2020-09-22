Растительное масло из Пензы впервые доставили в Харбин по железной дороге
ПЕНЗА, 22 сен - РИА Новости. Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" впервые доставила по железной дороге из Пензы в Харбин опытную партию растительного масла, сообщило правительство Пензенской области.
"В Харбине успешно завершилась опытная перевозка первой в истории российско-китайской экспортной логистики партии растительного масла из Пензы. Перевозка осуществлена через сухопутный погранпереход Забайкальск - Маньчжурия компанией "РусГрейн" в рамках договоренностей, достигнутых в июле 2020 года между ОАО "РЖД" и Китайской ЖД о развитии экспортной транспортной инфраструктуры контейнерных перевозок с использованием флекситанков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прежде растительное масло с использованием флекситанков доставлялось из России в Китай исключительно морским путем или в лучшем случае с перегрузкой на границе контейнеров с маслом с железнодорожного на автомобильный транспорт, на котором масло перевозилось по территории КНР от границы до склада покупателя, однако реализация этих вариантов занимала продолжительное время и требовала сложных технических решений.
По данным правительства, на всем протяжении железнодорожного маршрута Пенза - Харбин техническое состояние четырех контейнеров и флекситанков опытной партии мониторилось специалистами совместно созданной российско-китайской комиссии. На конечной станции вскрытие контейнеров и осмотр флекситанков проводился с участием специалистов Харбинской ЖД (подразделение Китайской ЖД), таможенных органов КНР, китайского завода-производителя флекситанков и грузополучателя Chongqing RusGrain Trading Co (китайское подразделение холдинга "РусГрейн").
"По итогам осмотра всеми участниками комиссии был подписан итоговый акт технического состояния контейнеров и флекситанков с указанием положительных результатов осмотра и опытной перевозки… Руководство российско-китайской агропромышленной группы "РусГрейн" договорилось с руководством Харбинской ЖД инициировать ходатайства в адрес ОАО "РЖД" и Китайской ЖД о реализации второго этапа опытной перевозки по уже отработанному маршруту Пенза - Харбин", - отмечается в сообщении.
Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.