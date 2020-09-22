https://ria.ru/20200922/penza-1577607278.html

Растительное масло из Пензы впервые доставили в Харбин по железной дороге

Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" впервые доставила по железной дороге из Пензы в Харбин опытную партию растительного масла, сообщило... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:52

2020-09-22T15:52

2020-09-22T15:52

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<strong>ПЕНЗА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" впервые доставила по железной дороге из <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Harbin/" target="_blank" data-auto="true">Харбин</a> опытную партию растительного масла, сообщило правительство <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>."В Харбине успешно завершилась опытная перевозка первой в истории российско-китайской экспортной логистики партии растительного масла из Пензы. Перевозка осуществлена через сухопутный погранпереход Забайкальск - Маньчжурия компанией "РусГрейн" в рамках договоренностей, достигнутых в июле 2020 года между ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>" и Китайской ЖД о развитии экспортной транспортной инфраструктуры контейнерных перевозок с использованием флекситанков", - говорится в сообщении.Отмечается, что прежде растительное масло с использованием флекситанков доставлялось из России в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> исключительно морским путем или в лучшем случае с перегрузкой на границе контейнеров с маслом с железнодорожного на автомобильный транспорт, на котором масло перевозилось по территории КНР от границы до склада покупателя, однако реализация этих вариантов занимала продолжительное время и требовала сложных технических решений.По данным правительства, на всем протяжении железнодорожного маршрута Пенза - Харбин техническое состояние четырех контейнеров и флекситанков опытной партии мониторилось специалистами совместно созданной российско-китайской комиссии. На конечной станции вскрытие контейнеров и осмотр флекситанков проводился с участием специалистов Харбинской ЖД (подразделение Китайской ЖД), таможенных органов КНР, китайского завода-производителя флекситанков и грузополучателя Chongqing RusGrain Trading Co (китайское подразделение холдинга "РусГрейн")."По итогам осмотра всеми участниками комиссии был подписан итоговый акт технического состояния контейнеров и флекситанков с указанием положительных результатов осмотра и опытной перевозки… Руководство российско-китайской агропромышленной группы "РусГрейн" договорилось с руководством Харбинской ЖД инициировать ходатайства в адрес ОАО "РЖД" и Китайской ЖД о реализации второго этапа опытной перевозки по уже отработанному маршруту Пенза - Харбин", - отмечается в сообщении.Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской областей</a> и Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.

https://ria.ru/20200914/fabrika-1577212011.html

https://ria.ru/20200903/matrasy-1576703389.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, пенза, харбин, пензенская область, экономика