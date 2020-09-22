https://ria.ru/20200922/pensiya-1577578864.html
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T03:22
2020-09-22T03:22
2020-09-22T13:32
мошенничество
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал <u><a href="https://1prime.ru/state_regulation/20200922/832051773.html">агентству Прайм</a></u> аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Как отметил эксперт, средства с карты могут не снимать те, у кого хватает на жизнь без выплат от государства. Приостановка выплат, по его словам, призвана защитить государство от "лишних" трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
sggh
Придумали кучу причин, отъема денег. Все ради банка, а не ради вкладчика. Лучший банк, это его отсутствие.
922
horse.vpalto
Ну, т.е. заплатит за это своим временем и своими нервами не тот, кто провалил внедрение окончательной автоматизации госфункций, а рядовой пенсионер, да? Отличное решение!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, россия, общество