https://ria.ru/20200922/pensiya-1577578864.html

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T03:22

2020-09-22T03:22

2020-09-22T13:32

мошенничество

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_9fcfd9d4d5fa4d8238741d35d681ae54.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал <u><a href="https://1prime.ru/state_regulation/20200922/832051773.html">агентству Прайм</a></u> аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Как отметил эксперт, средства с карты могут не снимать те, у кого хватает на жизнь без выплат от государства. Приостановка выплат, по его словам, призвана защитить государство от "лишних" трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.

sggh Придумали кучу причин, отъема денег. Все ради банка, а не ради вкладчика. Лучший банк, это его отсутствие. 922

horse.vpalto Ну, т.е. заплатит за это своим временем и своими нервами не тот, кто провалил внедрение окончательной автоматизации госфункций, а рядовой пенсионер, да? Отличное решение! 905

299

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, общество