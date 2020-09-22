Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/pensiya-1577578864.html
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T03:22
2020-09-22T13:32
мошенничество
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_9fcfd9d4d5fa4d8238741d35d681ae54.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал <u><a href="https://1prime.ru/state_regulation/20200922/832051773.html">агентству Прайм</a></u> аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Как отметил эксперт, средства с карты могут не снимать те, у кого хватает на жизнь без выплат от государства. Приостановка выплат, по его словам, призвана защитить государство от "лишних" трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
Придумали кучу причин, отъема денег. Все ради банка, а не ради вкладчика. Лучший банк, это его отсутствие.
922
Ну, т.е. заплатит за это своим временем и своими нервами не тот, кто провалил внедрение окончательной автоматизации госфункций, а рядовой пенсионер, да? Отличное решение!
905
299
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_225:0:2956:2048_1400x0_80_0_0_c3a97f4e2d76602825762a3d23b6f4ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, россия, общество

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

03:22 22.09.2020 (обновлено: 13:32 22.09.2020)
904555
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству Прайм аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Как отметил эксперт, средства с карты могут не снимать те, у кого хватает на жизнь без выплат от государства. Приостановка выплат, по его словам, призвана защитить государство от "лишних" трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
23412561383063324
Обсудить299
МошенничествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Придумали кучу причин, отъема денег. Все ради банка, а не ради вкладчика. Лучший банк, это его отсутствие.
22 сентября, 04:38
ssggh
8521022842
Ну, т.е. заплатит за это своим временем и своими нервами не тот, кто провалил внедрение окончательной автоматизации госфункций, а рядовой пенсионер, да? Отличное решение!
22 сентября, 03:29
hhorse.vpalto
8381349635
Рекомендуем
Кадр из сериала Александровский сад
Звезда российских сериалов погиб в ДТП
Выдача пенсии
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Продюсер рассказала о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Белорус заявил о сексуальном насилии со стороны милиции
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Актер Станислав Садальский
Садальский резко высказался о скандале с изменой Тарзана
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
Влияние коронавируса на лимфоциты
Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния