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https://ria.ru/20200922/pensii-1577597621.html
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:44
2020-09-22T15:33
россия
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/">Пенсионном фонде России</a> прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты."Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат &lt;...&gt; не происходит", — заявили РИА Новости в ПФР.Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства. Как отметил эксперт, таким образом государство будет защищено от "лишних" трат. По его словам, пенсионер может переехать в другую страну или умереть, а Пенсионный фонд уведомят об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
https://ria.ru/20200826/pensiya-1576311243.html
https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html
Распространение ложной информации наказуемо по статье 129 УК РФ. Привлекут кого-нибудь???
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РИА зачем печатаете не проверенный материал? Не солидно? Приличное издание.
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60
россия, пенсионный фонд рф, общество

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

13:44 22.09.2020 (обновлено: 15:33 22.09.2020)
195371
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит", — заявили РИА Новости в ПФР.
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Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
Как отметил эксперт, таким образом государство будет защищено от "лишних" трат. По его словам, пенсионер может переехать в другую страну или умереть, а Пенсионный фонд уведомят об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
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215511776274
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РоссияПенсионный фонд РФОбщество
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Распространение ложной информации наказуемо по статье 129 УК РФ. Привлекут кого-нибудь???
22 сентября, 14:14
Маша ИмедведеваМаша Имедведева
216454215
РИА зачем печатаете не проверенный материал? Не солидно? Приличное издание.
22 сентября, 14:02
NNikki_5519
175169936
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