https://ria.ru/20200922/pensii-1577597621.html

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:44

2020-09-22T13:44

2020-09-22T15:33

россия

пенсионный фонд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/">Пенсионном фонде России</a> прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты."Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит", — заявили РИА Новости в ПФР.Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства. Как отметил эксперт, таким образом государство будет защищено от "лишних" трат. По его словам, пенсионер может переехать в другую страну или умереть, а Пенсионный фонд уведомят об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.

https://ria.ru/20200826/pensiya-1576311243.html

https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html

Маша Имедведева Распространение ложной информации наказуемо по статье 129 УК РФ. Привлекут кого-нибудь??? 273

Nikki_5519 РИА зачем печатаете не проверенный материал? Не солидно? Приличное издание. 222

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество