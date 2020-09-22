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В Приморье завели дело на директора из-за ожогов от лампы у школьников
Административное дело возбудили в отношении директора школы в Приморье, где несколько человек пострадали из-за работы бактерицидной лампы, которая... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:59
2020-09-22T07:59
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Административное дело возбудили в отношении директора школы в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a>, где несколько человек пострадали из-за работы бактерицидной лампы, которая использовалась с нарушениями, сообщает краевая прокуратура.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что учащиеся 9-го класса анучинской школы получили ожоги лица и глаз из-за воздействия бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора, установленного в классе. В прокуратуре Приморья сообщали, что начата проверка. Начальник муниципального органа управления образованием <a href="http://ria.ru/location_Anuchinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Анучинского района</a> Приморского края Наталия Гришакова рассказала, что, со слов мамы ученика, ребенок получил ожог глаз. Также ожог руки получил учитель, добавила она. Рециркуляторы в школе уже не используются, планируется провести экспертизу прибора. По данным регионального СУСК, всего пострадали 5 человек.По данным прокуратуры, в частности, дети находились в непосредственной близости от работающего прибора, в результате возникла угроза вреда их здоровью. Всего на уроках находилось 12 детей, за медицинской помощью обратились четверо.В адрес школы внесено представление."В отношении директора учреждения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания)", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20200228/1565312655.html
приморский край
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приморский край, происшествия

В Приморье завели дело на директора из-за ожогов от лампы у школьников

07:59 22.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Административное дело возбудили в отношении директора школы в Приморье, где несколько человек пострадали из-за работы бактерицидной лампы, которая использовалась с нарушениями, сообщает краевая прокуратура.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что учащиеся 9-го класса анучинской школы получили ожоги лица и глаз из-за воздействия бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора, установленного в классе. В прокуратуре Приморья сообщали, что начата проверка. Начальник муниципального органа управления образованием Анучинского района Приморского края Наталия Гришакова рассказала, что, со слов мамы ученика, ребенок получил ожог глаз. Также ожог руки получил учитель, добавила она. Рециркуляторы в школе уже не используются, планируется провести экспертизу прибора. По данным регионального СУСК, всего пострадали 5 человек.
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 28.02.2020
28 февраля, 10:51
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
"Установлено, что в образовательном учреждении при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой не обеспечено соблюдение инструкции по ее применению", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в частности, дети находились в непосредственной близости от работающего прибора, в результате возникла угроза вреда их здоровью. Всего на уроках находилось 12 детей, за медицинской помощью обратились четверо.
В адрес школы внесено представление.
"В отношении директора учреждения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания)", - сообщает ведомство.
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