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https://ria.ru/20200922/ozhegov-1577587461.html
Google посвятил дудл автору толкового "Словаря русского языка"
Компания Google выпустила дудл в честь 120-летия со дня рождения Сергея Ожегова, языковеда и лексикографа, создавшего толковый "Словарь русского языка". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:08
2020-09-22T12:08
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. Компания Google <a href="https://www.google.com/webhp?hl=ru&amp;ictx=2&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiFlvaypPzrAhXwpIsKHdoiAFUQPQgI" target="_blank">выпустила</a> дудл в честь 120-летия со дня рождения Сергея Ожегова, языковеда и лексикографа, создавшего толковый "Словарь русского языка". Ученый изображен в стилистике плакатов советского времени. Google также создала Instagram-маску, для которой были выбраны забавные слова из словаря Ожегова, ее можно найти в <a href="https://www.instagram.com/google/?hl=ru" target="_blank">аккаунте</a> компании в инстаграме. Сергей Иванович Ожегов родился в 1900 году. Учебу на факультете языкознания и материальной культуры Петроградского университета он был вынужден прервать и отправиться на фронт. Только в 1926 году он получил диплом и начал учиться в аспирантуре Института сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. К созданию словаря он приступил накануне Великой Отечественной войны.Первое его издание увидело свет в 1949 году, оно включало 50 тысяч слов. При жизни автора словарь выдержал шесть переизданий. Последнее (28-е) вышло в 2014 году, в его составе около ста тысяч слов, терминов и выражений. "Спасибо Сергею Ожегову за нанесение на карту неизведанной территории русского лингвистического ландшафта", — <a href="https://www.google.com/doodles/sergey-ozhegovs-120th-birthday" target="_blank">говорится</a> в блоге Google.
https://ria.ru/20200828/duma-1576417658.html
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новости культуры, google, образование - общество

Google посвятил дудл автору толкового "Словаря русского языка"

12:08 22.09.2020
334
© Google Google Doodle отмечает 120-летие Сергея Ожегова
Google Doodle отмечает 120-летие Сергея Ожегова - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Компания Google выпустила дудл в честь 120-летия со дня рождения Сергея Ожегова, языковеда и лексикографа, создавшего толковый "Словарь русского языка".
Ученый изображен в стилистике плакатов советского времени.
Google также создала Instagram-маску, для которой были выбраны забавные слова из словаря Ожегова, ее можно найти в аккаунте компании в инстаграме.
Сергей Иванович Ожегов родился в 1900 году. Учебу на факультете языкознания и материальной культуры Петроградского университета он был вынужден прервать и отправиться на фронт. Только в 1926 году он получил диплом и начал учиться в аспирантуре Института сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. К созданию словаря он приступил накануне Великой Отечественной войны.
Первое его издание увидело свет в 1949 году, оно включало 50 тысяч слов. При жизни автора словарь выдержал шесть переизданий. Последнее (28-е) вышло в 2014 году, в его составе около ста тысяч слов, терминов и выражений.
"Спасибо Сергею Ожегову за нанесение на карту неизведанной территории русского лингвистического ландшафта", — говорится в блоге Google.
Скриншот главной страницы Google. 28 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 14:45Культура
Google посвятил дудл Александру Дюма и его "Графу Монте-Кристо"
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