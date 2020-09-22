https://ria.ru/20200922/ozhegov-1577587461.html

Google посвятил дудл автору толкового "Словаря русского языка"

Компания Google выпустила дудл в честь 120-летия со дня рождения Сергея Ожегова, языковеда и лексикографа, создавшего толковый "Словарь русского языка". РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:08

2020-09-22T12:08

2020-09-22T12:08

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. Компания Google <a href="https://www.google.com/webhp?hl=ru&ictx=2&sa=X&ved=0ahUKEwiFlvaypPzrAhXwpIsKHdoiAFUQPQgI" target="_blank">выпустила</a> дудл в честь 120-летия со дня рождения Сергея Ожегова, языковеда и лексикографа, создавшего толковый "Словарь русского языка". Ученый изображен в стилистике плакатов советского времени. Google также создала Instagram-маску, для которой были выбраны забавные слова из словаря Ожегова, ее можно найти в <a href="https://www.instagram.com/google/?hl=ru" target="_blank">аккаунте</a> компании в инстаграме. Сергей Иванович Ожегов родился в 1900 году. Учебу на факультете языкознания и материальной культуры Петроградского университета он был вынужден прервать и отправиться на фронт. Только в 1926 году он получил диплом и начал учиться в аспирантуре Института сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. К созданию словаря он приступил накануне Великой Отечественной войны.Первое его издание увидело свет в 1949 году, оно включало 50 тысяч слов. При жизни автора словарь выдержал шесть переизданий. Последнее (28-е) вышло в 2014 году, в его составе около ста тысяч слов, терминов и выражений. "Спасибо Сергею Ожегову за нанесение на карту неизведанной территории русского лингвистического ландшафта", — <a href="https://www.google.com/doodles/sergey-ozhegovs-120th-birthday" target="_blank">говорится</a> в блоге Google.

https://ria.ru/20200828/duma-1576417658.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, google, образование - общество