https://ria.ru/20200922/otstavka-1577614342.html

Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку главы Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая возглавляла... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:29

2020-09-22T17:29

2020-09-22T17:32

высшая квалификационная комиссия судей украины

ольга егорова

московский городской суд

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Высшая квалификационная коллегия судей РФ (<a href="https://ria.ru/organization_Vysshaja_kvalifikacionnaja_kollegija_sudejj_RF/" target="_blank">ВККС</a>) удовлетворила заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Егоровой</a>, которая возглавляла этот суд 20 лет, передает корреспондент РИА Новости."Решение принято единогласно", - огласил решение один из членов ВККС.Срок полномочий, согласно решению, истекает 23 октября.Сама Егорова на заседание не явилась, коллегия рассмотрела ее письменное заявление.Согласно закону о статусе судей, за судьей в отставке сохраняется звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. При выходе в отставку полагается выходное пособие, пенсия в размере 80-85 процентов зарплаты, компенсация стоимости проездных.Судья в отставке не может занимать должности прокурора, следователя, адвоката и нотариуса, но может работать в органах государственной власти и общественных объединениях, заниматься педагогической, творческой или научной деятельностью.Ранее на эту должность был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда, Совета судей и кадровой комиссии при президенте РФ.Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.Председатель, помимо прочего, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, рассматривает жалобы на работу нижестоящих судов и так далее.

https://ria.ru/20200922/otstavka-1577593767.html

https://ria.ru/20200922/karelin-1577607819.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшая квалификационная комиссия судей украины, ольга егорова, московский городской суд, общество