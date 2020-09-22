https://ria.ru/20200922/orvi-1577579771.html

В России регистрируют превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T07:01

2020-09-22T07:01

2020-09-22T07:01

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте от семи до 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во всех регионах России идет вакцинация против гриппа, уже привиты более 16,1 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество