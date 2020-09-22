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В России регистрируют превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:01
2020-09-22T07:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте от семи до 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во всех регионах России идет вакцинация против гриппа, уже привиты более 16,1 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России регистрируют превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ

07:01 22.09.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте от семи до 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На 38-й неделе 2020 года на территории Российской Федерации регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ), обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет", - говорится в сообщении.
Во всех регионах России идет вакцинация против гриппа, уже привиты более 16,1 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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