https://ria.ru/20200922/orvi-1577579771.html
В России регистрируют превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:01
2020-09-22T07:01
2020-09-22T07:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте от семи до 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во всех регионах России идет вакцинация против гриппа, уже привиты более 16,1 миллиона человек, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество