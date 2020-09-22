https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html

Россияне стали больше доверять губернаторам, показал опрос

Россияне стали больше доверять главам регионов России с 2018 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:21

2020-09-22T13:21

2020-09-22T13:21

россия

вциом

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россияне стали больше доверять главам регионов России с 2018 года, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным опроса, на данный момент доверяют губернаторам 59% граждан, в 2018 году данный показатель составлял 51%. Скорее или совершенно не доверяют главам регионов 33% опрошенных, 7% затруднились ответить.Также отмечается, что уровень доверия губернаторам выше всего среди жителей сел (65%) и городов-миллионников (65%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2018 году такой опрос проводился 29-30 мая среди 2 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество