https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html
Россияне стали больше доверять губернаторам, показал опрос
Россияне стали больше доверять главам регионов России с 2018 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:21
2020-09-22T13:21
2020-09-22T13:21
россия
вциом
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россияне стали больше доверять главам регионов России с 2018 года, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным опроса, на данный момент доверяют губернаторам 59% граждан, в 2018 году данный показатель составлял 51%. Скорее или совершенно не доверяют главам регионов 33% опрошенных, 7% затруднились ответить.Также отмечается, что уровень доверия губернаторам выше всего среди жителей сел (65%) и городов-миллионников (65%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2018 году такой опрос проводился 29-30 мая среди 2 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
3
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Россияне стали больше доверять главам регионов России с 2018 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным опроса, на данный момент доверяют губернаторам 59% граждан, в 2018 году данный показатель составлял 51%. Скорее или совершенно не доверяют главам регионов 33% опрошенных, 7% затруднились ответить.
Также отмечается, что уровень доверия губернаторам выше всего среди жителей сел (65%) и городов-миллионников (65%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2018 году такой опрос проводился 29-30 мая среди 2 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.