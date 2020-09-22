https://ria.ru/20200922/operatsiya-1577609859.html
У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка
Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "360". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:33
2020-09-22T16:33
2020-09-22T16:33
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577568495_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_167505c00f1c63456c37222766861b24.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".По словам мужчины, его сестре сейчас делают операцию. Он добавил, что сейчас рядом с пострадавшей находится дочь. "Я молю Бога, чтобы она осталась жива", — признался родственник. Мужчина рассказал, что с ним пока не связывались представители рэпера и не предлагали денег."Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли "обоюдка". <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет", — сказал Тухтаров. ДТП произошло в понедельник 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html
https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577568495_196:0:2927:2048_1400x0_80_0_0_1703d128bfe6c7080ff58821e940df34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "360
".
По словам мужчины, его сестре сейчас делают операцию.
"У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое", — сообщил Сергей Тухтаров.
Он добавил, что сейчас рядом с пострадавшей находится дочь.
"Я молю Бога, чтобы она осталась жива", — признался родственник.
Мужчина рассказал, что с ним пока не связывались представители рэпера и не предлагали денег.
"Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли "обоюдка". <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет", — сказал Тухтаров.
ДТП произошло в понедельник 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.
Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.