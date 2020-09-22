https://ria.ru/20200922/operatsiya-1577609859.html

У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка

Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "360". РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:33

2020-09-22T16:33

2020-09-22T16:33

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".По словам мужчины, его сестре сейчас делают операцию. Он добавил, что сейчас рядом с пострадавшей находится дочь. "Я молю Бога, чтобы она осталась жива", — признался родственник. Мужчина рассказал, что с ним пока не связывались представители рэпера и не предлагали денег."Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли "обоюдка". <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет", — сказал Тухтаров. ДТП произошло в понедельник 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.

https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html

https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия