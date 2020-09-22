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У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка
Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "360". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:33
2020-09-22T16:33
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".По словам мужчины, его сестре сейчас делают операцию. Он добавил, что сейчас рядом с пострадавшей находится дочь. "Я молю Бога, чтобы она осталась жива", — признался родственник. Мужчина рассказал, что с ним пока не связывались представители рэпера и не предлагали денег."Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли "обоюдка". &lt;…&gt; Очень важно установить, что он ехал на красный свет", — сказал Тухтаров. ДТП произошло в понедельник 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html
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москва, происшествия

У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка

16:33 22.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "360".
По словам мужчины, его сестре сейчас делают операцию.
"У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое", — сообщил Сергей Тухтаров.
Он добавил, что сейчас рядом с пострадавшей находится дочь.
"Я молю Бога, чтобы она осталась жива", — признался родственник.
Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов: водитель о ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 17:40
Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии
Мужчина рассказал, что с ним пока не связывались представители рэпера и не предлагали денег.
"Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли "обоюдка". <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет", — сказал Тухтаров.
ДТП произошло в понедельник 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.
Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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634675410
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