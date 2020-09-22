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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В ООН благодарят президента РФ Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:49
2020-09-23T00:40
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> благодарят президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека ООН."Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.Ранее Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса </a>сотрудникам ООН.Впервые неделя высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.<a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре пандемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В худшие дни в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577621322.html
- Желаете что-нибудь? - Нет, спасибо. - Шоколад, сигареты, новичок, вакцина. - Я не курю. - Вот печенье ''Птифур''. Оно вашей девушке может понравиться. - Спасибо, не надо. - Ну возьмите ''Мускат''. Его в буфете нет. - Слушай, да катись ты со своей тележкой!.. - Фу, какой грубиян! Ещё прилично одет...
23
Про наших медиков и по жителей РФ он подумает в последнюю очередь. Пока есть возможность срубить бабла - он будет пользоваться.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, оон, в мире

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

23:49 22.09.2020 (обновлено: 00:40 23.09.2020)
4362
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. В ООН благодарят президента РФ Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека ООН.
"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.
Ранее Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.
Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре пандемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
421210313
Обсудить6
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинООНВ мире
Популярные комментарии
- Желаете что-нибудь? - Нет, спасибо. - Шоколад, сигареты, новичок, вакцина. - Я не курю. - Вот печенье ''Птифур''. Оно вашей девушке может понравиться. - Спасибо, не надо. - Ну возьмите ''Мускат''. Его в буфете нет. - Слушай, да катись ты со своей тележкой!.. - Фу, какой грубиян! Ещё прилично одет...
22 сентября, 23:57
Александр АникинАлександр Аникин
6500012
Про наших медиков и по жителей РФ он подумает в последнюю очередь. Пока есть возможность срубить бабла - он будет пользоваться.
23 сентября, 01:05
Евгений КачаловЕвгений Качалов
400007
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