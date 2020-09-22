https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента РФ Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T23:49

2020-09-22T23:49

2020-09-23T00:40

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> благодарят президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека ООН."Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.Ранее Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса </a>сотрудникам ООН.Впервые неделя высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.<a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре пандемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В худшие дни в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577621322.html

Александр Аникин - Желаете что-нибудь? - Нет, спасибо. - Шоколад, сигареты, новичок, вакцина. - Я не курю. - Вот печенье ''Птифур''. Оно вашей девушке может понравиться. - Спасибо, не надо. - Ну возьмите ''Мускат''. Его в буфете нет. - Слушай, да катись ты со своей тележкой!.. - Фу, какой грубиян! Ещё прилично одет... 23

Евгений Качалов Про наших медиков и по жителей РФ он подумает в последнюю очередь. Пока есть возможность срубить бабла - он будет пользоваться. 11

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, оон, в мире