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Путин заявил, что ООН достойно выполняет свои функции
Прошедшие десятилетия подтвердили, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на 75-й... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:04
2020-09-22T19:13
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Прошедшие десятилетия подтвердили, что <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов", - отметил Путин.Колоссальный опыт потенциал и ООН востребован, служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед, добавил он.
https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html
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РИА Новости
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире

Путин заявил, что ООН достойно выполняет свои функции

19:04 22.09.2020 (обновлено: 19:13 22.09.2020)
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© REUTERS / Mike SegarШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Прошедшие десятилетия подтвердили, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов", - отметил Путин.
Колоссальный опыт потенциал и ООН востребован, служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед, добавил он.
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:12
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНВладимир ПутинООНВ мире
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