https://ria.ru/20200922/oon-1577621047.html

Путин заявил, что ООН достойно выполняет свои функции

Прошедшие десятилетия подтвердили, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на 75-й... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:04

2020-09-22T19:04

2020-09-22T19:13

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

владимир путин

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588277_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cb503b0a3f5a69e1fd761f3c70763dee.jpg

<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Прошедшие десятилетия подтвердили, что <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов", - отметил Путин.Колоссальный опыт потенциал и ООН востребован, служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед, добавил он.

https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире