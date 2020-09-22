https://ria.ru/20200922/oon-1577621047.html
Путин заявил, что ООН достойно выполняет свои функции
Прошедшие десятилетия подтвердили, что ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на 75-й... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:04
2020-09-22T19:04
2020-09-22T19:13
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Прошедшие десятилетия подтвердили, что <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов", - отметил Путин.Колоссальный опыт потенциал и ООН востребован, служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед, добавил он.
https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон, в мире