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Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Мир устал от разобщения, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T03:03
2020-09-22T09:14
россия
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
одкб
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен — РИА Новости.</strong> Мир устал от разобщения, заявил глава МИД России <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a></u> в видеообращении от лица стран <u><a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a></u> на неделе высокого уровня сессии <u><a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/">Генассамблеи</a></u> <u><a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a></u>.По его словам, реагировать на глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающего разъединения. Такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств, подчеркнул Лавров.Он указал, что в ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах". Это сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела стран, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти."Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", — считает министр.Лавров также назвал абсурдными попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в победу над фашизмом. Он призвал помнить уроки прошлого, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников.По словам главы российского МИД, в современных условиях ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим уставом, нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий.Одной из главных задач мирового сообщества, как отметил Лавров, должно оставаться урегулирование конфликтов исключительно мирными, дипломатическими средствами в рамках переговоров на основе норм международного права, а безусловным приоритетом — расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его слиянием с оргпреступностью. Министр также призвал поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения для поддержания глобальной стабильности.
https://ria.ru/20200917/oon-1577394553.html
https://ria.ru/20200905/oon-1576817747.html
Идеи-то хорошие, только Лавров доложен сам понимать, что всё это невозможно при капитализме. Ибо весь капитализм построен на конкурентной борьбе за корыто. Его главная цель это именно корыто, причем любыми путями. Так что слова останутся словами.
303
Спасибо Лаврову, вытягивает внешнюю политику. и не надо бла бла бла.. В таких тисках реально работа на минном поле. Еще раз благодарю Лаврова и его команду(институт).
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россия
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РИА Новости
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россия, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, одкб, оон, в мире

Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

03:03 22.09.2020 (обновлено: 09:14 22.09.2020)
177479
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 22 сен — РИА Новости. Мир устал от разобщения, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

"Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты. К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах", — сказал дипломат.

По его словам, реагировать на глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающего разъединения. Такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств, подчеркнул Лавров.
Он указал, что в ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах". Это сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела стран, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ВОЗ Тедросом Адханомом и первым заместителем Генсека ООН Аминой Мохаммед. 16 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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МИД раскрыл детали видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", — считает министр.
Лавров также назвал абсурдными попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в победу над фашизмом. Он призвал помнить уроки прошлого, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников.
По словам главы российского МИД, в современных условиях ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим уставом, нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий.
Одной из главных задач мирового сообщества, как отметил Лавров, должно оставаться урегулирование конфликтов исключительно мирными, дипломатическими средствами в рамках переговоров на основе норм международного права, а безусловным приоритетом — расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его слиянием с оргпреступностью.
Министр также призвал поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения для поддержания глобальной стабильности.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Страны СНГ обсудили координацию позиций в Генассамблее ООН
15373317101696
Обсудить306
РоссияГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровОДКБООНВ мире
Популярные комментарии
Идеи-то хорошие, только Лавров доложен сам понимать, что всё это невозможно при капитализме. Ибо весь капитализм построен на конкурентной борьбе за корыто. Его главная цель это именно корыто, причем любыми путями. Так что слова останутся словами.
22 сентября, 04:07
ЛКЛысый Кучерявый
2305229037
Спасибо Лаврову, вытягивает внешнюю политику. и не надо бла бла бла.. В таких тисках реально работа на минном поле. Еще раз благодарю Лаврова и его команду(институт).
22 сентября, 05:02
Антон ТарицинАнтон Тарицин
5040112
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