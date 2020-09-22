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Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о симптомах, требующих срочного обращения к врачу. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:44
2020-09-22T11:29
онкология
андрей каприн
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Главный онколог Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a> рассказал о симптомах, требующих срочного обращения к врачу.По словам специалиста, на онкологическое заболевание могут указывать длительная слабость и похудение без диеты, особенно при повышенной температуре, не связанной с простудой. Также стоит насторожиться при затяжном кашле."Кроме того, любое выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу", — рассказал Каприн в своем <a href="https://www.instagram.com/andrey.kaprin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram.</a>Он подчеркнул, что необходимо следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при любом из таких признаков.
https://ria.ru/20200920/ekonomiya-1577496822.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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онкология, андрей каприн, здоровье - общество

Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога

09:44 22.09.2020 (обновлено: 11:29 22.09.2020)
34911
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о симптомах, требующих срочного обращения к врачу.
По словам специалиста, на онкологическое заболевание могут указывать длительная слабость и похудение без диеты, особенно при повышенной температуре, не связанной с простудой. Также стоит насторожиться при затяжном кашле.
"Кроме того, любое выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу", — рассказал Каприн в своем Instagram.
Он подчеркнул, что необходимо следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при любом из таких признаков.
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 02:00
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ОнкологияАндрей КапринЗдоровье - Общество
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