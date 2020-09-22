https://ria.ru/20200922/onkolog-1577582954.html

Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о симптомах, требующих срочного обращения к врачу. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:44

2020-09-22T09:44

2020-09-22T11:29

онкология

андрей каприн

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Главный онколог Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a> рассказал о симптомах, требующих срочного обращения к врачу.По словам специалиста, на онкологическое заболевание могут указывать длительная слабость и похудение без диеты, особенно при повышенной температуре, не связанной с простудой. Также стоит насторожиться при затяжном кашле."Кроме того, любое выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу", — рассказал Каприн в своем <a href="https://www.instagram.com/andrey.kaprin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram.</a>Он подчеркнул, что необходимо следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при любом из таких признаков.

https://ria.ru/20200920/ekonomiya-1577496822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, андрей каприн, здоровье - общество