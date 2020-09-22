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Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам
Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:07
2020-09-22T10:07
дальний восток
михаил мишустин
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения, сообщает пресс-служба кабмина."Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", - говорится в сообщении.Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение.Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.Большинство коренных малочисленных народов России живут на Севере, в Сибири и на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> – то есть в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков.
https://ria.ru/20200721/1574644280.html
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дальний восток
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дальний восток, михаил мишустин, общество, экономика

Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам

10:07 22.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.
Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение.
Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.
Большинство коренных малочисленных народов России живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке – то есть в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков.
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