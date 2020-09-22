https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577583795.html

Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам

Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:07

2020-09-22T10:07

2020-09-22T10:07

дальний восток

михаил мишустин

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032968_0:309:3091:2048_1400x0_80_0_0_a1d705e0f000a88bafe820458b7d56b2.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения, сообщает пресс-служба кабмина."Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", - говорится в сообщении.Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение.Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.Большинство коренных малочисленных народов России живут на Севере, в Сибири и на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> – то есть в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков.

https://ria.ru/20200721/1574644280.html

https://realty.ria.ru/20200715/1574399168.html

8

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, михаил мишустин, общество, экономика