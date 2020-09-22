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Транспортные и школьные карты предложили разрешить пополнять наличными
Ряд депутатов и сенаторов предлагают вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:56
2020-09-22T16:56
антон гетта
госдума рф
мартин шаккум
анатолий аксаков
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ряд депутатов и сенаторов предлагают вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, следует из базы данных нижней палаты парламента.Авторами законодательной инициативы выступили депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Аксаков</a>, Игорь Дивинский, Алексей Изотов, <a href="http://ria.ru/person_Martin_SHakkum/" target="_blank" data-auto="true">Мартин Шаккум</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anton_Getta/" target="_blank" data-auto="true">Антон Гетта</a>, Евгений Шулепов, Игорь Моляков, а также сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_ZHuravlev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Журавлев</a> и Мухарбий Ульбашев.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Изменения в закон "О национальной платежной системе" затронули некоторые транспортные и школьные карты.Как пояснили авторы законопроекта, в настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно, питания учащихся."Положения настоящей части не распространяются на случаи, когда… клиент - физическое лицо может выступать плательщиком исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа и (или) услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и (или) услуг дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у оператора электронных денежных средств заключены договоры о приеме электронных средств платежа, и (или) в пользу оператора электронных денежных средств", - сказано в законопроекте."Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
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антон гетта, госдума рф, мартин шаккум, анатолий аксаков, общество

Транспортные и школьные карты предложили разрешить пополнять наличными

16:56 22.09.2020
231
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкНовые автобусы
Новые автобусы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ряд депутатов и сенаторов предлагают вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Алексей Изотов, Мартин Шаккум, Антон Гетта, Евгений Шулепов, Игорь Моляков, а также сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев.
В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Изменения в закон "О национальной платежной системе" затронули некоторые транспортные и школьные карты.
Как пояснили авторы законопроекта, в настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно, питания учащихся.
"Положения настоящей части не распространяются на случаи, когда… клиент - физическое лицо может выступать плательщиком исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа и (или) услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и (или) услуг дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у оператора электронных денежных средств заключены договоры о приеме электронных средств платежа, и (или) в пользу оператора электронных денежных средств", - сказано в законопроекте.
"Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 15:51
В Челябинске объяснили разрешение пополнять транспортные карты наличными
410010
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Антон ГеттаГосдума РФМартин ШаккумАнатолий АксаковОбщество
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