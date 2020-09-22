https://ria.ru/20200922/nalichnye-1577609294.html
Транспортные и школьные карты предложили разрешить пополнять наличными
Ряд депутатов и сенаторов предлагают вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:56
2020-09-22T16:56
2020-09-22T16:56
антон гетта
госдума рф
мартин шаккум
анатолий аксаков
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ряд депутатов и сенаторов предлагают вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, следует из базы данных нижней палаты парламента.Авторами законодательной инициативы выступили депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Аксаков</a>, Игорь Дивинский, Алексей Изотов, <a href="http://ria.ru/person_Martin_SHakkum/" target="_blank" data-auto="true">Мартин Шаккум</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anton_Getta/" target="_blank" data-auto="true">Антон Гетта</a>, Евгений Шулепов, Игорь Моляков, а также сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_ZHuravlev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Журавлев</a> и Мухарбий Ульбашев.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Изменения в закон "О национальной платежной системе" затронули некоторые транспортные и школьные карты.Как пояснили авторы законопроекта, в настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно, питания учащихся."Положения настоящей части не распространяются на случаи, когда… клиент - физическое лицо может выступать плательщиком исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа и (или) услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и (или) услуг дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у оператора электронных денежных средств заключены договоры о приеме электронных средств платежа, и (или) в пользу оператора электронных денежных средств", - сказано в законопроекте."Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20200803/1575312359.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон гетта, госдума рф, мартин шаккум, анатолий аксаков, общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ряд депутатов и сенаторов предлагают вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков
, Игорь Дивинский, Алексей Изотов, Мартин Шаккум
, Антон Гетта
, Евгений Шулепов, Игорь Моляков, а также сенаторы Николай Журавлев
и Мухарбий Ульбашев.
В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков. Изменения в закон "О национальной платежной системе" затронули некоторые транспортные и школьные карты.
Как пояснили авторы законопроекта, в настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно, питания учащихся.
"Положения настоящей части не распространяются на случаи, когда… клиент - физическое лицо может выступать плательщиком исключительно в целях оплаты услуг по перевозке пассажиров и багажа и (или) услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и (или) услуг дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у оператора электронных денежных средств заключены договоры о приеме электронных средств платежа, и (или) в пользу оператора электронных денежных средств", - сказано в законопроекте.
"Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.