https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html

Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин

Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:12

2020-09-22T20:12

2020-09-22T20:19

оксана драпкина (врач)

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."Увеличивается продолжительность жизни женщин, увеличивается продолжительность жизни мужчин, но разница в 10 лет - она практически с этого века, потому что раньше была еще больше… так оно и есть", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что ответ на вопрос о том, почему сохраняется это разница, дают эпидемиологические исследования, так как все начинается с факторов риска. Изучая их динамику, можно понять, что происходит с мужчинами и женщинами.Основываясь на уже имеющихся данных, уточнила Драпкина, можно назвать "тревожные" тенденции у мужчин. В частности, до 2003 года произошел резкий скачок в индексе массы тела у мужчин. Почти в два с половиной раза увеличилось количество мужчин с повышенным индексом массы тела. Ожирение у мужчин связано с повышенным давлением, сахарным диабетом и нарушением липидов.

https://ria.ru/20200909/dolgoletie-1576997443.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество