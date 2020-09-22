https://ria.ru/20200922/muzhchiny-1577624815.html
Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин
Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:12
2020-09-22T20:12
2020-09-22T20:19
оксана драпкина (врач)
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."Увеличивается продолжительность жизни женщин, увеличивается продолжительность жизни мужчин, но разница в 10 лет - она практически с этого века, потому что раньше была еще больше… так оно и есть", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что ответ на вопрос о том, почему сохраняется это разница, дают эпидемиологические исследования, так как все начинается с факторов риска. Изучая их динамику, можно понять, что происходит с мужчинами и женщинами.Основываясь на уже имеющихся данных, уточнила Драпкина, можно назвать "тревожные" тенденции у мужчин. В частности, до 2003 года произошел резкий скачок в индексе массы тела у мужчин. Почти в два с половиной раза увеличилось количество мужчин с повышенным индексом массы тела. Ожирение у мужчин связано с повышенным давлением, сахарным диабетом и нарушением липидов.
https://ria.ru/20200909/dolgoletie-1576997443.html
3
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана драпкина (врач), россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.
Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
.
"Увеличивается продолжительность жизни женщин, увеличивается продолжительность жизни мужчин, но разница в 10 лет - она практически с этого века, потому что раньше была еще больше… так оно и есть", - сказала она во время прямого эфира.
Драпкина уточнила, что ответ на вопрос о том, почему сохраняется это разница, дают эпидемиологические исследования, так как все начинается с факторов риска. Изучая их динамику, можно понять, что происходит с мужчинами и женщинами.
Основываясь на уже имеющихся данных, уточнила Драпкина, можно назвать "тревожные" тенденции у мужчин. В частности, до 2003 года произошел резкий скачок в индексе массы тела у мужчин. Почти в два с половиной раза увеличилось количество мужчин с повышенным индексом массы тела. Ожирение у мужчин связано с повышенным давлением, сахарным диабетом и нарушением липидов.