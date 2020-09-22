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Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин
Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:12
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оксана драпкина (врач)
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>."Увеличивается продолжительность жизни женщин, увеличивается продолжительность жизни мужчин, но разница в 10 лет - она практически с этого века, потому что раньше была еще больше… так оно и есть", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что ответ на вопрос о том, почему сохраняется это разница, дают эпидемиологические исследования, так как все начинается с факторов риска. Изучая их динамику, можно понять, что происходит с мужчинами и женщинами.Основываясь на уже имеющихся данных, уточнила Драпкина, можно назвать "тревожные" тенденции у мужчин. В частности, до 2003 года произошел резкий скачок в индексе массы тела у мужчин. Почти в два с половиной раза увеличилось количество мужчин с повышенным индексом массы тела. Ожирение у мужчин связано с повышенным давлением, сахарным диабетом и нарушением липидов.
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оксана драпкина (врач), россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин

20:12 22.09.2020 (обновлено: 20:19 22.09.2020)
2742
© AP Photo / Joerg SarbachПожилая пара
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет, причиной являются факторы риска, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
"Увеличивается продолжительность жизни женщин, увеличивается продолжительность жизни мужчин, но разница в 10 лет - она практически с этого века, потому что раньше была еще больше… так оно и есть", - сказала она во время прямого эфира.
Драпкина уточнила, что ответ на вопрос о том, почему сохраняется это разница, дают эпидемиологические исследования, так как все начинается с факторов риска. Изучая их динамику, можно понять, что происходит с мужчинами и женщинами.
Основываясь на уже имеющихся данных, уточнила Драпкина, можно назвать "тревожные" тенденции у мужчин. В частности, до 2003 года произошел резкий скачок в индексе массы тела у мужчин. Почти в два с половиной раза увеличилось количество мужчин с повышенным индексом массы тела. Ожирение у мужчин связано с повышенным давлением, сахарным диабетом и нарушением липидов.
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:01РИА Наука
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
3171858
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Оксана Драпкина (врач)РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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