https://ria.ru/20200922/murmansk-1577606722.html
В Мурманской области резиденты АЗРФ могут получить налоговые преференции
Депутаты мурманской областной думы приняли проект закона об установлении региональных налоговых преференций для резидентов Арктической зоны Российской... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:46
2020-09-22T15:46
2020-09-22T15:46
мурманская область
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мурманская область
экономика
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<strong>МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты мурманской областной думы приняли проект закона об установлении региональных налоговых преференций для резидентов Арктической зоны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, который предполагает введение льготной ставки налога на прибыль и обнуление налога на имущество на 5 лет, сообщило министерство экономического развития региона."Федеральный закон был принят и вступил в силу 28 августа, теперь наша очередь ввести региональные преференции. Поддержка будет предоставляться тем, кто станет резидентом АЗРФ, то есть тем, кто реализует новый инвестиционный проект и вложит в него не менее миллиона рублей. Условия понятные и не ограничены по виду деятельности", – прокомментировала министр экономического развития <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> Татьяна Русскова.Отмечается, что региональные преференции – это льготная ставка налога на прибыль в размере 5% в первые 5 лет и 10% в последующие 5 лет, также на 5 лет будет обнулен налог на имущество. Для компаний, осуществляющих деятельность по упрощенной системе налогообложения в режиме "доходы", ставка составит 1% в первые 3 года и 3% в последующие 3 года. Если компания использует режим "доходы минус расходы", ставка составит 5% в первые 3 года и 10% в последующие 3 года.
https://ria.ru/20200907/terminal-1576860250.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманская область, экономика