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Волгоградская область
https://ria.ru/20200922/most-1577610448.html
В Волгограде выбрали проект моста через Волга-Ахтубинскую пойму
Экосовет при Волгоградской областной думе выбрал проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму с минимальным экологическим уроном, сообщает во... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:45
2020-09-22T16:45
волгоградская область
волгоградская областная дума
волгоградская область
среднеахтубинский район
волга
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 22 сен - РИА Новости.</strong> Экосовет при <a href="http://ria.ru/organization_Volgogradskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской областной думе</a> выбрал проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму с минимальным экологическим уроном, сообщает во вторник пресс-служба облдумы."В Волгоградской областной думе выбрали проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на заседании экологического совета при облдуме во вторник были рассмотрены четыре варианта строительства третьего пускового комплекса мостового перехода в <a href="http://ria.ru/location_Sredneakhtubinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Среднеахтубинском районе</a>. Сооружение должно соединить мосты через Волгу и Ахтубу."Бесспорно то, что новая дорога должна быть. Но нам важно убедиться, что предлагаемый проект будет реализован при наличии всех необходимых разрешительных документов и с наименьшими экологическими потерями. Речь идет не только о минимальном ущербе лесным массивам и обеспечении восстановления зеленых насаждений, не менее важно сохранить водный баланс Волго-Ахтубинской поймы, от которого зависит биоразнообразие этого уникального места", - цитирует пресс-служба слова председателя думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирины Соловьевой.По информации облдумы, объект будет состоять из четырех мостов через ерики и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.При строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но, по данным облдумы, застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить.
https://ria.ru/20190913/1558643162.html
https://ria.ru/20191009/1559586037.html
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волгоградская областная дума, волгоградская область, среднеахтубинский район, волга, общество

В Волгограде выбрали проект моста через Волга-Ахтубинскую пойму

16:45 22.09.2020
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© РИА Новости / Юрий КаверВ Волго-Ахтубинской пойме начались работы по восстановлению ерики Чайка
В Волго-Ахтубинской пойме начались работы по восстановлению ерики Чайка - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
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ВОЛГОГРАД, 22 сен - РИА Новости. Экосовет при Волгоградской областной думе выбрал проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму с минимальным экологическим уроном, сообщает во вторник пресс-служба облдумы.
"В Волгоградской областной думе выбрали проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на заседании экологического совета при облдуме во вторник были рассмотрены четыре варианта строительства третьего пускового комплекса мостового перехода в Среднеахтубинском районе. Сооружение должно соединить мосты через Волгу и Ахтубу.
Волго-Ахтубинская пойма - РИА Новости, 1920, 13.09.2019
13 сентября 2019, 10:44
Патрушев назвал последствия обмеления Волго-Ахтубинской поймы катастрофой
"Бесспорно то, что новая дорога должна быть. Но нам важно убедиться, что предлагаемый проект будет реализован при наличии всех необходимых разрешительных документов и с наименьшими экологическими потерями. Речь идет не только о минимальном ущербе лесным массивам и обеспечении восстановления зеленых насаждений, не менее важно сохранить водный баланс Волго-Ахтубинской поймы, от которого зависит биоразнообразие этого уникального места", - цитирует пресс-служба слова председателя думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирины Соловьевой.
По информации облдумы, объект будет состоять из четырех мостов через ерики и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.
При строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но, по данным облдумы, застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2019
9 октября 2019, 15:08Волгоградская область
Бочаров отчитался о ходе проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы
300101
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Волгоградская областьВолгоградская областная ДумаВолгоградская областьСреднеахтубинский районВолгаОбщество
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