https://ria.ru/20200922/most-1577610448.html
В Волгограде выбрали проект моста через Волга-Ахтубинскую пойму
Экосовет при Волгоградской областной думе выбрал проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму с минимальным экологическим уроном, сообщает во... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:45
2020-09-22T16:45
2020-09-22T16:45
волгоградская область
волгоградская областная дума
волгоградская область
среднеахтубинский район
волга
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 22 сен - РИА Новости.</strong> Экосовет при <a href="http://ria.ru/organization_Volgogradskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской областной думе</a> выбрал проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму с минимальным экологическим уроном, сообщает во вторник пресс-служба облдумы."В Волгоградской областной думе выбрали проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на заседании экологического совета при облдуме во вторник были рассмотрены четыре варианта строительства третьего пускового комплекса мостового перехода в <a href="http://ria.ru/location_Sredneakhtubinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Среднеахтубинском районе</a>. Сооружение должно соединить мосты через Волгу и Ахтубу."Бесспорно то, что новая дорога должна быть. Но нам важно убедиться, что предлагаемый проект будет реализован при наличии всех необходимых разрешительных документов и с наименьшими экологическими потерями. Речь идет не только о минимальном ущербе лесным массивам и обеспечении восстановления зеленых насаждений, не менее важно сохранить водный баланс Волго-Ахтубинской поймы, от которого зависит биоразнообразие этого уникального места", - цитирует пресс-служба слова председателя думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирины Соловьевой.По информации облдумы, объект будет состоять из четырех мостов через ерики и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.При строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но, по данным облдумы, застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить.
https://ria.ru/20190913/1558643162.html
https://ria.ru/20191009/1559586037.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская областная дума, волгоградская область, среднеахтубинский район, волга, общество
ВОЛГОГРАД, 22 сен - РИА Новости.
Экосовет при Волгоградской областной думе
выбрал проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму с минимальным экологическим уроном, сообщает во вторник пресс-служба облдумы.
"В Волгоградской областной думе выбрали проект строительства моста через Волго-Ахтубинскую пойму", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на заседании экологического совета при облдуме во вторник были рассмотрены четыре варианта строительства третьего пускового комплекса мостового перехода в Среднеахтубинском районе
. Сооружение должно соединить мосты через Волгу и Ахтубу.
"Бесспорно то, что новая дорога должна быть. Но нам важно убедиться, что предлагаемый проект будет реализован при наличии всех необходимых разрешительных документов и с наименьшими экологическими потерями. Речь идет не только о минимальном ущербе лесным массивам и обеспечении восстановления зеленых насаждений, не менее важно сохранить водный баланс Волго-Ахтубинской поймы, от которого зависит биоразнообразие этого уникального места", - цитирует пресс-служба слова председателя думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирины Соловьевой.
По информации облдумы, объект будет состоять из четырех мостов через ерики и двух автодорог. Сооружение минимально пересекается с водоемами, трасса не затрагивает зоны отдыха и проходит в стороне от населенных пунктов. Кроме того, с автодороги не будет съездов в лес.
При строительстве мостов и дорог полностью избежать вырубки леса в Волго-Ахтубинской пойме не получится, но, по данным облдумы, застройщик планирует компенсационную высадку более 200 тысяч саженцев, что почти в 15 раз превышает количество деревьев, которые могут вырубить.