https://ria.ru/20200922/moskalkova-1577628982.html
Москалькова прокомментировала внесенные президентом в Госдуму проекты
Изменения в федеральный конституционный закона "Об уполномоченном по правам человека в РФ", на который распространяются запреты на иностранное гражданство,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T22:46
2020-09-22T22:46
2020-09-22T23:55
татьяна москалькова
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Изменения в федеральный конституционный закона "Об уполномоченном по правам человека в РФ", на который распространяются запреты на иностранное гражданство, наличие зарубежных счетов и другое, повысят гарантии прав и свобод человека, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в ГД пакет законопроектов в развитие поправок в конституцию, в том числе проект, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.Омбудсмен также подчеркнула, что во внесённом пакете законопроектов "красной линией" отмечена ответственность правительства за реализацию социальной политики. Кроме того, Москалькова отметила важность "принципа двух ключей" при назначении различных институтов."Очень важно, что вводится принцип двух ключей: при сохранении всей полноты президентской власти... главные решения, которые способствуют гарантии прав и свобод человека, теперь принимаются при участии институтов государственной власти высшего уровня. В этом есть принцип двух ключей - по составу правительства его формирует президент, но утверждает ГД, по силовикам - их будет назначать президент, но после консультации с СФ. Это повышает и ответственность других институтов власти, а также направлено на то, чтобы формирование структуры и состава правительства было поднято на более высокий уровень. Это неразрывно связано с обеспечением прав и свобод человека и гражданина", — заключила омбудсмен.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, политика
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Изменения в федеральный конституционный закона "Об уполномоченном по правам человека в РФ", на который распространяются запреты на иностранное гражданство, наличие зарубежных счетов и другое, повысят гарантии прав и свобод человека, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в ГД пакет законопроектов в развитие поправок в конституцию, в том числе проект, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.
"Среди законопроектов есть и поправки в ФКЗ об уполномоченном по правам человека. На него тоже распространяются запреты, которые были установлены для высшего эшелона власти: иметь гражданство в другом государстве, счета или недвижимость заграницей. От уполномоченного по правам человека, который является высшим должностным лицом, зависит защита людей. Важно, что здесь появляются такие дополнительные требования к кандидатам на этот пост", — сказала уполномоченный
Омбудсмен также подчеркнула, что во внесённом пакете законопроектов "красной линией" отмечена ответственность правительства за реализацию социальной политики. Кроме того, Москалькова отметила важность "принципа двух ключей" при назначении различных институтов.
"Очень важно, что вводится принцип двух ключей: при сохранении всей полноты президентской власти... главные решения, которые способствуют гарантии прав и свобод человека, теперь принимаются при участии институтов государственной власти высшего уровня. В этом есть принцип двух ключей - по составу правительства его формирует президент, но утверждает ГД, по силовикам - их будет назначать президент, но после консультации с СФ. Это повышает и ответственность других институтов власти, а также направлено на то, чтобы формирование структуры и состава правительства было поднято на более высокий уровень. Это неразрывно связано с обеспечением прав и свобод человека и гражданина", — заключила омбудсмен.