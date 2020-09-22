https://ria.ru/20200922/moshennichestvo-1577586291.html
Раскрыт новый способ мошенничества
Мошенники начали предлагать российским телезрителям платные услуги, представляясь сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:54
2020-09-22T10:54
2020-09-22T10:54
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Мошенники начали предлагать российским телезрителям платные услуги, представляясь сотрудниками <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-televizionnaya-i-radioveschatelnaya-set/" target="_blank">Российской телевизионной и радиовещательной сети</a>, сообщили в пресс-службе РТРС."На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей. Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны", - говорится в сообщении.В ряде случаев, как отметили в пресс-службе, жулики начинают с "соцопроса о качестве вещания" и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене."Предприятие не занимается установкой и продажей оборудования, подомовыми обходами и опросами населения. Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию "автопоиск", и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию "автопоиск" на приставке", - указано в пресс-релизе.
https://ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577128909.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Мошенники начали предлагать российским телезрителям платные услуги, представляясь сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети
, сообщили в пресс-службе РТРС.
"На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей. Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны", - говорится в сообщении.
В ряде случаев, как отметили в пресс-службе, жулики начинают с "соцопроса о качестве вещания" и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.
"Предприятие не занимается установкой и продажей оборудования, подомовыми обходами и опросами населения. Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию "автопоиск", и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию "автопоиск" на приставке", - указано в пресс-релизе.