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https://ria.ru/20200922/moshennichestvo-1577586291.html
Раскрыт новый способ мошенничества
Мошенники начали предлагать российским телезрителям платные услуги, представляясь сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:54
2020-09-22T10:54
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Мошенники начали предлагать российским телезрителям платные услуги, представляясь сотрудниками <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-televizionnaya-i-radioveschatelnaya-set/" target="_blank">Российской телевизионной и радиовещательной сети</a>, сообщили в пресс-службе РТРС."На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей. Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны", - говорится в сообщении.В ряде случаев, как отметили в пресс-службе, жулики начинают с "соцопроса о качестве вещания" и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене."Предприятие не занимается установкой и продажей оборудования, подомовыми обходами и опросами населения. Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию "автопоиск", и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию "автопоиск" на приставке", - указано в пресс-релизе.
https://ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577128909.html
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технологии, общество

Раскрыт новый способ мошенничества

10:54 22.09.2020
2850
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мошенники начали предлагать российским телезрителям платные услуги, представляясь сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщили в пресс-службе РТРС.
"На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей. Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны", - говорится в сообщении.
В ряде случаев, как отметили в пресс-службе, жулики начинают с "соцопроса о качестве вещания" и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.
"Предприятие не занимается установкой и продажей оборудования, подомовыми обходами и опросами населения. Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию "автопоиск", и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию "автопоиск" на приставке", - указано в пресс-релизе.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 10:54
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами
6752146
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