https://ria.ru/20200922/mishustin-1577584771.html

Мишустин распорядился о допфинансировании выплат на третьего ребенка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:32

2020-09-22T10:32

2020-09-22T10:32

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477875_0:0:3118:1754_1400x0_80_0_0_afff5cc1facd0acaa5cc2cfce2171c10.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее сообщалось, что правительство России выделило еще 1,73 миллиарда рублей на выплату пособий на третьего ребенка."На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 миллиарда рублей. Именно такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в соцподдержке.Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тысяч рублей. По всей России такие выплаты получают 517 тысяч семей.

https://realty.ria.ru/20200520/1571743819.html

https://realty.ria.ru/20200916/matkapital-1577333929.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество