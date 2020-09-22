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Мишустин распорядился о допфинансировании выплат на третьего ребенка
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:32
2020-09-22T10:32
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее сообщалось, что правительство России выделило еще 1,73 миллиарда рублей на выплату пособий на третьего ребенка."На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 миллиарда рублей. Именно такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в соцподдержке.Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тысяч рублей. По всей России такие выплаты получают 517 тысяч семей.
https://realty.ria.ru/20200520/1571743819.html
https://realty.ria.ru/20200916/matkapital-1577333929.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин распорядился о допфинансировании выплат на третьего ребенка

10:32 22.09.2020
9763
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило еще 1,73 миллиарда рублей на выплату пособий на третьего ребенка.
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"На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.
В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 миллиарда рублей. Именно такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в соцподдержке.
Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тысяч рублей. По всей России такие выплаты получают 517 тысяч семей.
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