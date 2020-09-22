https://ria.ru/20200922/minzdrav-1577624684.html

Эксперт Минздрава рассказала о факторах риска, связанных со смертностью

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о пяти факторах риска, которые наиболее связаны со... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:08

2020-09-22T20:08

2020-09-22T20:08

оксана драпкина (врач)

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a> рассказала о пяти факторах риска, которые наиболее связаны со смертностью."Множественные факторы риска были математическим образом обсчитаны с помощью формул, и были выявлены те основные, которые с большим коэффициентом ассоциируются со смертностью. Их оказалось пять", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что они были проанализированы вместе с общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, была выявлена четкая корреляция."Что это? Первое – не курить. Второе – это ходить час в день… третье – четыре овоща и фрукта… Не злоупотреблять солью - уберите соль, ну, просто солонку уберите. И последнее – не злоупотреблять алкоголем", - рассказала эксперт министерства.

https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество