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Эксперт Минздрава рассказала о факторах риска, связанных со смертностью
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о пяти факторах риска, которые наиболее связаны со... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:08
2020-09-22T20:08
оксана драпкина (врач)
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a> рассказала о пяти факторах риска, которые наиболее связаны со смертностью."Множественные факторы риска были математическим образом обсчитаны с помощью формул, и были выявлены те основные, которые с большим коэффициентом ассоциируются со смертностью. Их оказалось пять", - сказала она во время прямого эфира.Драпкина уточнила, что они были проанализированы вместе с общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, была выявлена четкая корреляция."Что это? Первое – не курить. Второе – это ходить час в день… третье – четыре овоща и фрукта… Не злоупотреблять солью - уберите соль, ну, просто солонку уберите. И последнее – не злоупотреблять алкоголем", - рассказала эксперт министерства.
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оксана драпкина (врач), здоровье - общество, общество

Эксперт Минздрава рассказала о факторах риска, связанных со смертностью

20:08 22.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлавный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о пяти факторах риска, которые наиболее связаны со смертностью.
"Множественные факторы риска были математическим образом обсчитаны с помощью формул, и были выявлены те основные, которые с большим коэффициентом ассоциируются со смертностью. Их оказалось пять", - сказала она во время прямого эфира.
Драпкина уточнила, что они были проанализированы вместе с общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, была выявлена четкая корреляция.
"Что это? Первое – не курить. Второе – это ходить час в день… третье – четыре овоща и фрукта… Не злоупотреблять солью - уберите соль, ну, просто солонку уберите. И последнее – не злоупотреблять алкоголем", - рассказала эксперт министерства.
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