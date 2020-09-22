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https://ria.ru/20200922/minoborony-1577582470.html
Минобороны подало иск к подмосковному производителю ракет
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,4 миллиарда рублей с Дубненского машиностроительного завода... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:26
2020-09-22T09:26
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
безопасность
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> зарегистрировал иск <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">министерства обороны России</a>, требующего взыскать около 1,4 миллиарда рублей с Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова, производителя ракет авиационного базирования, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.Столичный арбитражный суд в июле частично удовлетворил другой иск Минобороны к подмосковному предприятию. В нем истец требовал взыскать более 3,4 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 23 декабря 2016 года. Предмет контракта и другие подробности спора в материалах суда не сообщаются. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как ответчиком были представлены документы, имеющие гриф "Секретно". Какую сумму в итоге взыскал суд первой инстанции, не известно.Генеральный директор "ДМЗ имени Н.П. Федорова" Егор Соловьев в июле 2019 года анонсировал поставку министерству обороны первой серийной партии новейших крылатых ракет авиационного базирования. Кроме того, по словам гендиректора, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компаний "Сухой", "Миг", выполняет определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе и прочим."ДМЗ" им. Н.П. Федорова" ориентирован на производство продукции авиационного назначения. Завод более 75 лет успешно работает на рынке авиационной и ракетной техники в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро России. За всю историю существования заводом было освоено производство более 30 видов ракетной и самолетной техники. Основные направления работы предприятия сегодня - изготовление и ремонт авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, производство деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники.
https://ria.ru/20200907/minoborony-1576884428.html
https://ria.ru/20200720/1574592433.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность

Минобороны подало иск к подмосковному производителю ракет

09:26 22.09.2020
6284
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,4 миллиарда рублей с Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова, производителя ракет авиационного базирования, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.
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Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400
Столичный арбитражный суд в июле частично удовлетворил другой иск Минобороны к подмосковному предприятию. В нем истец требовал взыскать более 3,4 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 23 декабря 2016 года. Предмет контракта и другие подробности спора в материалах суда не сообщаются. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как ответчиком были представлены документы, имеющие гриф "Секретно". Какую сумму в итоге взыскал суд первой инстанции, не известно.
Генеральный директор "ДМЗ имени Н.П. Федорова" Егор Соловьев в июле 2019 года анонсировал поставку министерству обороны первой серийной партии новейших крылатых ракет авиационного базирования. Кроме того, по словам гендиректора, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компаний "Сухой", "Миг", выполняет определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе и прочим.
"ДМЗ" им. Н.П. Федорова" ориентирован на производство продукции авиационного назначения. Завод более 75 лет успешно работает на рынке авиационной и ракетной техники в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро России. За всю историю существования заводом было освоено производство более 30 видов ракетной и самолетной техники. Основные направления работы предприятия сегодня - изготовление и ремонт авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, производство деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 13:13
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваБезопасность
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