https://ria.ru/20200922/minoborony-1577582470.html

Минобороны подало иск к подмосковному производителю ракет

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,4 миллиарда рублей с Дубненского машиностроительного завода... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:26

2020-09-22T09:26

2020-09-22T09:26

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

безопасность

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> зарегистрировал иск <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">министерства обороны России</a>, требующего взыскать около 1,4 миллиарда рублей с Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова, производителя ракет авиационного базирования, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.Столичный арбитражный суд в июле частично удовлетворил другой иск Минобороны к подмосковному предприятию. В нем истец требовал взыскать более 3,4 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 23 декабря 2016 года. Предмет контракта и другие подробности спора в материалах суда не сообщаются. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как ответчиком были представлены документы, имеющие гриф "Секретно". Какую сумму в итоге взыскал суд первой инстанции, не известно.Генеральный директор "ДМЗ имени Н.П. Федорова" Егор Соловьев в июле 2019 года анонсировал поставку министерству обороны первой серийной партии новейших крылатых ракет авиационного базирования. Кроме того, по словам гендиректора, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компаний "Сухой", "Миг", выполняет определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе и прочим."ДМЗ" им. Н.П. Федорова" ориентирован на производство продукции авиационного назначения. Завод более 75 лет успешно работает на рынке авиационной и ракетной техники в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро России. За всю историю существования заводом было освоено производство более 30 видов ракетной и самолетной техники. Основные направления работы предприятия сегодня - изготовление и ремонт авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, производство деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники.

https://ria.ru/20200907/minoborony-1576884428.html

https://ria.ru/20200720/1574592433.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность