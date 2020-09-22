https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html

Эксперт рассказал о значении призыва Меркель к реформе Совбеза ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявляя, что важные решения "слишком часто" блокируются в Совете Безопасности ООН, и призывая к реформе в организации, "воткнула... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:50

2020-09-22T12:50

2020-09-22T18:32

сергей орджоникидзе

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

ангела меркель

оон

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a>, заявляя, что важные решения "слишком часто" блокируются в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совете Безопасности ООН</a>, и призывая к реформе в организации, "воткнула шпильку" в адрес России и заодно снова обозначила, что Германия хочет участвовать в работе Совбеза, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ordzhonikidze" target="_blank">Сергей Орджоникидзе</a>.Ранее Меркель, выступая с видеообращением к Генеральной Ассамблее ООН, отметила, что "слишком часто" важные решения блокируются в Совете Безопасности ООН, призвала к реформе в организации для более эффективного поиска ответов на глобальные вызовы.Он добавил, что смысл речи Меркель не в отмене права вето в Совете Безопасности, а в том, что "Германия давно и настойчиво хочет участвовать в работе" этого органа. "Поскольку не получается изменить устав ООН, то они избираются всегда как непостоянные члены. То есть практически они там присутствуют", - сказал Орджоникидзе."Что касается реформы Совета Безопасности, то это в принципе логично. Потому что сегодняшний мир отличается от мира 1945 года. Я считаю, что такая реформа назрела, но речь не должна идти о Германии и на этом точка. Нет. В решении многочисленных проблем сегодняшнего мира принимают участие страны и Азии, и Африки, и Латинской Америки. Мы это видим с вами по разрешению многочисленных кризисов и конфликтов. Поэтому, конечно, расширение Совета Безопасности, я считаю, что должно быть, но в разумных пределах, так, чтобы этот орган был рабочим", - отметил эксперт.Совет Безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ ООН избираются на два года. В октябре председательство в Совете Безопасности ООН переходит к России.

https://ria.ru/20200919/moratoriy-1577495105.html

https://ria.ru/20200921/pushkov-1577527587.html

Ольга Занкова Германию нельзя включать в Совбез. Страна виновница двух мировых войн и холокоста вообще должна помалкивать и не лезть в управление миром 100

Александр Невский Никакого ООН уже практически нет, как и ОЗХО, ВАДА, ВОЗ и прочих. США вместе со своими сателлитами всё благополучно скупили на корню, и тем самым понизили до плинтуса, а теперь совсем разваливают, так как они им мешают творить беспредел. Хана всем международным институтам, "каждый сам за себя" теперь. 91

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей орджоникидзе, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, ангела меркель, оон, сша, безопасность, в мире