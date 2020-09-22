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Туризм
https://ria.ru/20200922/maldivy-1577608009.html
Россияне вынуждены переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы
Из-за нехватки мест на борту авиаперевозчика, российским туристам придется переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:01
2020-09-22T17:01
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
аэрофлот
мале
турция
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Из-за нехватки мест на борту авиаперевозчика, российским туристам придется переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52795.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Авиакомпания "Аэрофлот", получившая разрешение летать на Мальдивы два раза в неделю, сообщила о снятии рейсов в октябре, ноябре и декабре, превышающих указанную квоту. Клиентам предлагается перенести даты путешествий или, вернув деньги за перелет, воспользоваться альтернативной перевозкой. На бортах нацперевозчика свободных мест до Нового года практически не осталось.Авиасообщение России с островами было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября начали летать рейсы из Москвы в Мале в соответствии с установленной государством квотой — два раза в неделю. При этом, по словам экспертов, в расписании с конца октября значилось большее количество самолетов, а в декабре расписание предусматривало ежедневные вылеты."Рейсы эти подтягивались на всех билетных агрегаторах и в системах бронирования туроператоров. Многие путешественники покупали", — рассказала представитель крупного туроператора.В конце прошлой недели авиакомпания начала рассылать пассажирам сообщения об отмене части вылетов на Мальдивы сверх двух в неделю. Таким образом, количество проданных кресел превысило возможные объемы перевозки.Эксперт авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным, заявил: "Перевозчик не нарушал никаких правил. Известно, что авиакомпании начинают продажу билетов на рейсы задолго до вылета. Многие покупали их еще до возобновления авиасообщения. Если расписание корректируется, пассажиры могут вернуть средства или обменять авиабилеты. Так будет и в сложившейся ситуации". Путешественникам будет необходимо перебронировать свои заявки, говорят участники рынка. Правда, турагенты выражают беспокойство: на какие даты перенести туры, если рейсы на Мальдивы практически полностью загружены, начиная со второй половины октября и до Нового года включительно. Вся надежда на увеличения частоты полетов либо на стыковочные рейсы, например, в Турции.
https://ria.ru/20200309/1565293476.html
https://ria.ru/20200920/loza-1577384235.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
мале
турция
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, аэрофлот, мале, турция, мальдивы

Россияне вынуждены переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы

17:01 22.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы). - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Из-за нехватки мест на борту авиаперевозчика, российским туристам придется переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы, сообщает АТОР.
Авиакомпания "Аэрофлот", получившая разрешение летать на Мальдивы два раза в неделю, сообщила о снятии рейсов в октябре, ноябре и декабре, превышающих указанную квоту. Клиентам предлагается перенести даты путешествий или, вернув деньги за перелет, воспользоваться альтернативной перевозкой. На бортах нацперевозчика свободных мест до Нового года практически не осталось.
Авиасообщение России с островами было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября начали летать рейсы из Москвы в Мале в соответствии с установленной государством квотой — два раза в неделю. При этом, по словам экспертов, в расписании с конца октября значилось большее количество самолетов, а в декабре расписание предусматривало ежедневные вылеты.
"Рейсы эти подтягивались на всех билетных агрегаторах и в системах бронирования туроператоров. Многие путешественники покупали", — рассказала представитель крупного туроператора.
В конце прошлой недели авиакомпания начала рассылать пассажирам сообщения об отмене части вылетов на Мальдивы сверх двух в неделю. Таким образом, количество проданных кресел превысило возможные объемы перевозки.
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Путешественникам будет необходимо перебронировать свои заявки, говорят участники рынка. Правда, турагенты выражают беспокойство: на какие даты перенести туры, если рейсы на Мальдивы практически полностью загружены, начиная со второй половины октября и до Нового года включительно. Вся надежда на увеличения частоты полетов либо на стыковочные рейсы, например, в Турции.
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