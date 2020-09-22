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Культура
https://ria.ru/20200922/makarevich-1577604841.html
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Народный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что получает "довольно большую пенсию". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:21
2020-09-22T16:52
культура
машина времени
андрей макаревич
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Народный артист России, лидер группы "<a href="http://ria.ru/organization_Mashina_vremeni/" target="_blank" data-auto="true">Машина времени</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Makarevich/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Макаревич</a> рассказал, что получает "довольно большую пенсию". Он отметил, что не помнит точно размер своей пенсии. Макаревич добавил, что получает высокую пенсию, так как имеет звание народного артиста России и является ветераном труда. "Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", — признался артист.Он поделился, что в его окружении нет неработающих пенсионеров. По словам музыканта, его знакомые продолжают работать, но не из-за нужды, а поскольку считают этот труд своим призванием."То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто неинтересно", — сказал он.
https://ria.ru/20200921/pensiya-1577526701.html
https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html
Вообще Звания "народного артиста" необходимо давать только после голосования населения России, а не присваивать указами властей. Учитвывать при этом и его патриотичность. И отбирать это звание если он не будет соотвествовать этому званию в будущем.
203
Награждать медалями и присваивать почётные звание это ЛИЧНОЕ право ВВП, нас спрашивать точно и не подумают. Кто мы такие? Холопы, масса, толпа, налогоплательщики и тому подобное. Почётное слово ГРАЖДАНИН мы носили во времена СССР. Теперь мы давно никто и наше мнение ничего не стоит.
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РИА Новости
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60
машина времени, андрей макаревич, общество

Макаревич раскрыл размер своей пенсии

15:21 22.09.2020 (обновлено: 16:52 22.09.2020)
22226
© РИА Новости / Антон ДенисовМузыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Народный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что получает "довольно большую пенсию".
Он отметил, что не помнит точно размер своей пенсии.

"По-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными", — сказал музыкант в беседе с газетой "Взгляд".

Макаревич добавил, что получает высокую пенсию, так как имеет звание народного артиста России и является ветераном труда.
Актер Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 02:57
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
"Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", — признался артист.
Он поделился, что в его окружении нет неработающих пенсионеров. По словам музыканта, его знакомые продолжают работать, но не из-за нужды, а поскольку считают этот труд своим призванием.
"То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто неинтересно", — сказал он.
Телеведущий Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 04:02Культура
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
494310421375
Обсудить95
КультураМашина времениАндрей МакаревичОбщество
Популярные комментарии
Вообще Звания "народного артиста" необходимо давать только после голосования населения России, а не присваивать указами властей. Учитвывать при этом и его патриотичность. И отбирать это звание если он не будет соотвествовать этому званию в будущем.
22 сентября, 15:26
HBHoma Brut2020
165301114
Награждать медалями и присваивать почётные звание это ЛИЧНОЕ право ВВП, нас спрашивать точно и не подумают. Кто мы такие? Холопы, масса, толпа, налогоплательщики и тому подобное. Почётное слово ГРАЖДАНИН мы носили во времена СССР. Теперь мы давно никто и наше мнение ничего не стоит.
22 сентября, 15:47
Иван ЕгоровИван Егоров
39416467
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