https://ria.ru/20200922/makarevich-1577604841.html

Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что получает "довольно большую пенсию". РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:21

2020-09-22T15:21

2020-09-22T16:52

культура

машина времени

андрей макаревич

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Народный артист России, лидер группы "<a href="http://ria.ru/organization_Mashina_vremeni/" target="_blank" data-auto="true">Машина времени</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Makarevich/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Макаревич</a> рассказал, что получает "довольно большую пенсию". Он отметил, что не помнит точно размер своей пенсии. Макаревич добавил, что получает высокую пенсию, так как имеет звание народного артиста России и является ветераном труда. "Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", — признался артист.Он поделился, что в его окружении нет неработающих пенсионеров. По словам музыканта, его знакомые продолжают работать, но не из-за нужды, а поскольку считают этот труд своим призванием."То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто неинтересно", — сказал он.

https://ria.ru/20200921/pensiya-1577526701.html

https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html

Homa Brut2020 Вообще Звания "народного артиста" необходимо давать только после голосования населения России, а не присваивать указами властей. Учитвывать при этом и его патриотичность. И отбирать это звание если он не будет соотвествовать этому званию в будущем. 203

Иван Егоров Награждать медалями и присваивать почётные звание это ЛИЧНОЕ право ВВП, нас спрашивать точно и не подумают. Кто мы такие? Холопы, масса, толпа, налогоплательщики и тому подобное. Почётное слово ГРАЖДАНИН мы носили во времена СССР. Теперь мы давно никто и наше мнение ничего не стоит. 121

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

машина времени, андрей макаревич, общество