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В ЛНР задержали агента СБУ
Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:30
2020-09-22T13:31
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
служба безопасности украины
луганск
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики, сообщили журналистам в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР."Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", - сообщил представитель ЦВО ведомства.По данным МГБ, в 2020 году кураторы из СБ Украины поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции ЛНР для сбора и передачи информации, "составляющей государственную тайну"."Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР", - рассказал представитель МГБ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/spetssluzhby-1576390173.html
По законам военного времени!!!
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донецкая народная республика
луганск
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, служба безопасности украины, луганск, в мире

В ЛНР задержали агента СБУ

13:30 22.09.2020 (обновлено: 13:31 22.09.2020)
8848
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики, сообщили журналистам в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", - сообщил представитель ЦВО ведомства.
По данным МГБ, в 2020 году кураторы из СБ Украины поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции ЛНР для сбора и передачи информации, "составляющей государственную тайну".
"Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР", - рассказал представитель МГБ.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 16:29Сказано в эфире
"Получили по зубам". Политолог о сотрудничестве ЦРУ и СБУИнцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии был спланированной акцией украинских и американских спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров прокомментировал "белорусскую историю".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныЛуганскВ мире
Популярные комментарии
По законам военного времени!!!
22 сентября, 13:39
Степан КрасновСтепан Краснов
1300001
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