https://ria.ru/20200922/lnr-1577596831.html

В ЛНР задержали агента СБУ

Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:30

2020-09-22T13:30

2020-09-22T13:31

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

служба безопасности украины

луганск

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики, сообщили журналистам в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР."Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", - сообщил представитель ЦВО ведомства.По данным МГБ, в 2020 году кураторы из СБ Украины поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции ЛНР для сбора и передачи информации, "составляющей государственную тайну"."Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР", - рассказал представитель МГБ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/spetssluzhby-1576390173.html

Степан Краснов По законам военного времени!!! 14

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донецкая народная республика

луганск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, служба безопасности украины, луганск, в мире