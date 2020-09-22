В ЛНР задержали агента СБУ
13:30 22.09.2020 (обновлено: 13:31 22.09.2020)
8848
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали жителя Луганска, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о Народной милиции республики, сообщили журналистам в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу", - сообщил представитель ЦВО ведомства.
По данным МГБ, в 2020 году кураторы из СБ Украины поставили Лилипу задачу внедриться в ряды Народной милиции ЛНР для сбора и передачи информации, "составляющей государственную тайну".
"Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР", - рассказал представитель МГБ.
27 августа, 16:29Сказано в эфире"Получили по зубам". Политолог о сотрудничестве ЦРУ и СБУИнцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии был спланированной акцией украинских и американских спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров прокомментировал "белорусскую историю".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.