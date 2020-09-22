https://ria.ru/20200922/lennon-1577608252.html

Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление

Американец Марк Дэвид Чепмен, убивший участника группы The Beatles Джона Леннона, объяснил свой поступок, сообщает Sky News. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:05

2020-09-22T16:05

2020-09-22T16:24

культура

йоко оно

джон леннон

the beatles

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американец Марк Дэвид Чепмен, убивший участника группы <a href="http://ria.ru/organization_The_Beatles/" target="_blank" data-auto="true">The Beatles</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Lennon/" target="_blank" data-auto="true">Джона Леннона</a>, объяснил свой поступок, сообщает <a href="https://news.sky.com/story/john-lennons-killer-apologises-to-his-widow-yoko-ono-for-despicable-crime-he-committed-for-self-glory-12078171" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.Выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению, мужчина извинился перед вдовой музыканта <a href="http://ria.ru/person_Ono_JJoko/" target="_blank" data-auto="true">Йоко Оно</a> и заявил, что его поступок был "подлым и довольно жутким".Он отметил, что убил Леннона не из-за того, что считал его плохим человеком.В конце своей речи Чепмен заявил, что заслуживает смертной казни.В 1980 году Марк Чепмен пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут культовый музыкант умер от потери крови. Преступник не пытался сбежать — полиция застала его читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет. В августе мужчине в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.

https://radiosputnik.ria.ru/20191009/1559558547.html

https://ria.ru/20191214/1562386092.html

sysuck пользы планете земля от него и их певунов никакой. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йоко оно, джон леннон, the beatles