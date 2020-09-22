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https://ria.ru/20200922/lennon-1577608252.html
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Американец Марк Дэвид Чепмен, убивший участника группы The Beatles Джона Леннона, объяснил свой поступок, сообщает Sky News. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:05
2020-09-22T16:24
культура
йоко оно
джон леннон
the beatles
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американец Марк Дэвид Чепмен, убивший участника группы <a href="http://ria.ru/organization_The_Beatles/" target="_blank" data-auto="true">The Beatles</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Lennon/" target="_blank" data-auto="true">Джона Леннона</a>, объяснил свой поступок, сообщает <a href="https://news.sky.com/story/john-lennons-killer-apologises-to-his-widow-yoko-ono-for-despicable-crime-he-committed-for-self-glory-12078171" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.Выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению, мужчина извинился перед вдовой музыканта <a href="http://ria.ru/person_Ono_JJoko/" target="_blank" data-auto="true">Йоко Оно</a> и заявил, что его поступок был "подлым и довольно жутким".Он отметил, что убил Леннона не из-за того, что считал его плохим человеком.В конце своей речи Чепмен заявил, что заслуживает смертной казни.В 1980 году Марк Чепмен пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут культовый музыкант умер от потери крови. Преступник не пытался сбежать — полиция застала его читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет. В августе мужчине в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.
https://radiosputnik.ria.ru/20191009/1559558547.html
https://ria.ru/20191214/1562386092.html
пользы планете земля от него и их певунов никакой.
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йоко оно, джон леннон, the beatles

Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление

16:05 22.09.2020 (обновлено: 16:24 22.09.2020)
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© AP Photo / New York State Department of Corrections via APУбийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / New York State Department of Corrections via AP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американец Марк Дэвид Чепмен, убивший участника группы The Beatles Джона Леннона, объяснил свой поступок, сообщает Sky News.
Выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению, мужчина извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно и заявил, что его поступок был "подлым и довольно жутким".
Он отметил, что убил Леннона не из-за того, что считал его плохим человеком.

"Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", — рассказал заключенный.

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В конце своей речи Чепмен заявил, что заслуживает смертной казни.
В 1980 году Марк Чепмен пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут культовый музыкант умер от потери крови. Преступник не пытался сбежать — полиция застала его читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.
Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет. В августе мужчине в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.
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Обсудить15
КультураЙоко ОноДжон ЛеннонThe Beatles
Популярные комментарии
пользы планете земля от него и их певунов никакой.
22 сентября, 17:17
ssysuck
500017
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