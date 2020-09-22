https://ria.ru/20200922/lan-1577771870.html

Дзюба и Месси могут создать пару: в "Доме лани" готовы к брачному сезону

Брачный период начнется в октябре у европейских ланей, в московском "Доме лани" два самца, Яшка и Дзюба, вскоре начнут "ухаживать" за Машей, Дашей, Глашей и... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:48

2020-09-22T13:48

2020-09-25T14:48

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мосприрода

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Брачный период начнется в октябре у европейских ланей, в московском "Доме лани" два самца, Яшка и Дзюба, вскоре начнут "ухаживать" за Машей, Дашей, Глашей и Месси, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a>."В октябре у самцов европейских ланей - главных обитателей вольерного комплекса "Дом лани" Мосприроды - начнется гон. Ради дам они уже сменили свои бархатистые красивые и ветвистые лопатообразные рога на "окостеневшие". Своими рогами самцы привлекают самок и борются с соперниками. Отличить даниэлей "в охоте" можно и по поведению: ревут, издают хриплые отрывистые звуки, выкапывают в земле ямки. Для зимней маскировки вскоре лани сменят свою коричневую "шубку" на пепельно-сероватую. Во время гона самцы собирают вокруг себя гаремы из самок. В этом гареме может быть 5-7 особей самок. В "Доме ланей" скоро начнется жаркий период — два самца Яшка и Дзюба, вскоре начнут "ухаживать" за Машей, Дашей, Глашей и Месси", — говорится в сообщении.Специалисты Мосприроды предупреждают, что осенью нужно быть особенно осторожными с самцами ланей. Близко к ним не приближаться и, тем более, не пытаться проникнуть на лесную территорию, где содержатся лани — человека они могу принять за соперника и сильно ударить рогами.Кроме того, в Мосприроде сообщили, что с 21 по 30 сентября вольерный комплекс "Дом лани" запускает экологическую акцию "Лесные гостинцы". Посетители могут принести животным гостинцы. "С собой стоит взять природные дары — "вкусняшки": желуди, орехи, плоды каштанов. Зимой даниэли будут есть это питательное, очень полезное и вкусное лакомство и вспоминать щедрых друзей", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200817/1575876820.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода