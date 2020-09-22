https://ria.ru/20200922/kurs-1577613259.html

Генсек ООН призвал государства встать на новый глобальный курс

Генсек ООН призвал государства встать на новый глобальный курс на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:17

2020-09-22T17:17

2020-09-22T17:17

коронавирус covid-19

коронавирусы

оон

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> призвал государства встать на новый глобальный курс на фоне кризиса, вызванного пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Необходимы новый общественный договор на национальном уровне и новый глобальный курс на международном уровне", - сказал Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН.По его словам, новый общественный договор заключается в построении инклюзивных и устойчивых обществ."Инклюзивность предполагает инвестирование в социальную сплоченность и ликвидацию всех форм социальной изоляции, дискриминации и расизма. Она предполагает обеспечение нового поколения социальной защиты, включая всеобщее медицинское страхование и возможность получения всеми базового дохода", - заявил генсек.По его словам, инклюзивность предполагает обеспечение доступа к образованию для всех и использование цифровых технологий. "Она предполагает существование налоговых систем, в которых все — частные лица и корпорации — платят свою справедливую долю налогов. Она предполагает обеспечение центральной роли прав человека во всем", - указал он, добавив, что инклюзивность предполагает равные права и возможности для женщин."Устойчивый новый общественный договор предполагает переход к возобновляемым источникам энергии для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Я прошу все страны при принятии мер по спасению, восстановлению и перезагрузке своей экономики рассмотреть возможность осуществления шести связанных с климатом позитивных действий", - заявил Гутерреш.По его словам, во-первых, необходимо сделать общество более устойчивым к потрясениям и обеспечить справедливость переходного процесса. "Во-вторых, нам нужны "зеленые" рабочие места и устойчивый рост. В-третьих, спасение промышленности, авиационной отрасли и судоходства должно осуществляться в соответствии с целями Парижского соглашения. В-четвертых, необходимо покончить с субсидиями на ископаемые виды топлива. В-пятых, необходимо учитывать климатические риски при принятии любых финансовых и политических решений. В-шестых, необходимо действовать сообща, не забывая ни о ком", - заявил Гутерреш.По его словам, для того чтобы по-настоящему уменьшить факторы уязвимости и риски и эффективнее решать общие проблемы, миру нужен соответствующий новый глобальный курс на международном уровне."Необходимо интегрировать принципы устойчивого развития во все политические и экономические системы, чтобы они обеспечивали предоставление важнейших глобальных общественных благ", - заявил Гутерреш.Он также отметил, что новый глобальный курс должен опираться на справедливую глобализацию, основанную на правах и достоинстве каждого человека. "В этом направлении должны двигаться и глобальные финансовые системы. Торговля должна быть свободной и справедливой, и здесь не должно быть порочных субсидий и барьеров, из-за которых правила игры складываются не в пользу развивающихся стран", - указал генсек ООН.Кроме того, по его словам, новый глобальный курс должен устранить историческую несправедливость в глобальных властных структурах."Учреждения нуждаются в модернизации, с тем чтобы более справедливо представлять все народы мира, вместо того чтобы наделять непропорционально большой властью одних и ограничивать других. Нам не нужны новые бюрократии. Нам нужна многосторонняя система, которая постоянно модернизируется, обеспечивает интересы людей и защищает нашу планету", - заключил он.

https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html

https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html

https://ria.ru/20200921/oon-1577565307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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