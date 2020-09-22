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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200922/kurs-1577597407.html
Официальный курс евро на среду снизился на 52,5 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:41
2020-09-22T20:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 10,81 копейки, составив 82,2157 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 52,5 копейки

13:41 22.09.2020 (обновлено: 20:07 22.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 10,81 копейки, составив 82,2157 рубля.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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