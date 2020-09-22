https://ria.ru/20200922/kurs-1577597407.html

Официальный курс евро на среду снизился на 52,5 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:41

2020-09-22T13:41

2020-09-22T20:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548919_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_40ab1854da60ed369d0a1cac34dc20e3.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 10,81 копейки, составив 82,2157 рубля.

https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика