https://ria.ru/20200922/kurs-1577597407.html
Официальный курс евро на среду снизился на 52,5 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:41
2020-09-22T13:41
2020-09-22T20:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 52,5 копейки — до 89,4813 рубля, курс доллара вырос на 23,3 копейки — до 76,2711 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 10,81 копейки, составив 82,2157 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика