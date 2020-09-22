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Краснодарский край
https://ria.ru/20200922/kuban-1577611195.html
Кубань освоила более половины средств нацпроекта по благоустройству
Краснодарский край в рамках нацпроекта благоустроил 171 общественную и дворовую территорию, на текущий момент освоено 52% финансирования, сообщает администрация РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:56
2020-09-22T16:56
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> в рамках нацпроекта благоустроил 171 общественную и дворовую территорию, на текущий момент освоено 52% финансирования, сообщает администрация региона.Отмечается, что практически все государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по нацпроектам уже заключены. В районах этот показатель составляет 90%, на уровне краевых ведомств – около 80%.По данным ведомства, в рамках исполнения регпроекта "Формирование комфортной городской среды" Брюховецкий и Курганинский районы края привели в порядок территории еще в мае. Хорошие показатели у Выселковского, Староминского, Мостовского районов. В 24 территориях озеленение перенесли на октябрь и ноябрь в связи с погодными условиями."Рисков неосвоения средств у нас нет. Но есть муниципалитеты, где подрядчики второй год нам снижают темп работы. Такие примеры есть в <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a> и Славянском районе", – заявил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий. Кондратьев поручил контролировать сложившуюся ситуацию лично главе ведомства, чтобы не допустить срыва сроков.С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае уже благоустроено 700 общественных и дворовых территорий. Общий объем средств на реализацию регионального проекта составил 5,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html
https://ria.ru/20200731/1575228200.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань освоила более половины средств нацпроекта по благоустройству

16:56 22.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта благоустроил 171 общественную и дворовую территорию, на текущий момент освоено 52% финансирования, сообщает администрация региона.
Отмечается, что практически все государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по нацпроектам уже заключены. В районах этот показатель составляет 90%, на уровне краевых ведомств – около 80%.
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"В целом мы идем на уровне 2019 года – на текущий момент освоено 52% финансирования. Максимально собрались и набираем темпы, невзирая на пандемию. До конца года предстоит освоить более 23 миллиардов рублей. За эти три месяца мы должны сохранить темпы реализации, где-то – увеличить", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
По данным ведомства, в рамках исполнения регпроекта "Формирование комфортной городской среды" Брюховецкий и Курганинский районы края привели в порядок территории еще в мае. Хорошие показатели у Выселковского, Староминского, Мостовского районов. В 24 территориях озеленение перенесли на октябрь и ноябрь в связи с погодными условиями.
"Рисков неосвоения средств у нас нет. Но есть муниципалитеты, где подрядчики второй год нам снижают темп работы. Такие примеры есть в Новороссийске и Славянском районе", – заявил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий. Кондратьев поручил контролировать сложившуюся ситуацию лично главе ведомства, чтобы не допустить срыва сроков.
С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае уже благоустроено 700 общественных и дворовых территорий. Общий объем средств на реализацию регионального проекта составил 5,4 миллиарда рублей.
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