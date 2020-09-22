https://ria.ru/20200922/kuban-1577611195.html

Кубань освоила более половины средств нацпроекта по благоустройству

Краснодарский край в рамках нацпроекта благоустроил 171 общественную и дворовую территорию, на текущий момент освоено 52% финансирования, сообщает администрация РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:56

2020-09-22T16:56

2020-09-22T16:56

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> в рамках нацпроекта благоустроил 171 общественную и дворовую территорию, на текущий момент освоено 52% финансирования, сообщает администрация региона.Отмечается, что практически все государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по нацпроектам уже заключены. В районах этот показатель составляет 90%, на уровне краевых ведомств – около 80%.По данным ведомства, в рамках исполнения регпроекта "Формирование комфортной городской среды" Брюховецкий и Курганинский районы края привели в порядок территории еще в мае. Хорошие показатели у Выселковского, Староминского, Мостовского районов. В 24 территориях озеленение перенесли на октябрь и ноябрь в связи с погодными условиями."Рисков неосвоения средств у нас нет. Но есть муниципалитеты, где подрядчики второй год нам снижают темп работы. Такие примеры есть в <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a> и Славянском районе", – заявил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий. Кондратьев поручил контролировать сложившуюся ситуацию лично главе ведомства, чтобы не допустить срыва сроков.С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае уже благоустроено 700 общественных и дворовых территорий. Общий объем средств на реализацию регионального проекта составил 5,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html

https://ria.ru/20200731/1575228200.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика