Кубань освоила более половины средств нацпроекта по благоустройству
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта благоустроил 171 общественную и дворовую территорию, на текущий момент освоено 52% финансирования, сообщает администрация региона.
Отмечается, что практически все государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по нацпроектам уже заключены. В районах этот показатель составляет 90%, на уровне краевых ведомств – около 80%.
"В целом мы идем на уровне 2019 года – на текущий момент освоено 52% финансирования. Максимально собрались и набираем темпы, невзирая на пандемию. До конца года предстоит освоить более 23 миллиардов рублей. За эти три месяца мы должны сохранить темпы реализации, где-то – увеличить", – приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
По данным ведомства, в рамках исполнения регпроекта "Формирование комфортной городской среды" Брюховецкий и Курганинский районы края привели в порядок территории еще в мае. Хорошие показатели у Выселковского, Староминского, Мостовского районов. В 24 территориях озеленение перенесли на октябрь и ноябрь в связи с погодными условиями.
"Рисков неосвоения средств у нас нет. Но есть муниципалитеты, где подрядчики второй год нам снижают темп работы. Такие примеры есть в Новороссийске и Славянском районе", – заявил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий. Кондратьев поручил контролировать сложившуюся ситуацию лично главе ведомства, чтобы не допустить срыва сроков.
С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае уже благоустроено 700 общественных и дворовых территорий. Общий объем средств на реализацию регионального проекта составил 5,4 миллиарда рублей.