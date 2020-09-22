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Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая на Генассамблее ООН, осудил расширение НАТО к границам России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:36
мигель диас-канель бермудесо
александр лукашенко
генеральная ассамблея оон
нато
куба
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубы</a> Мигель Диас-Канель, выступая на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, осудил расширение НАТО к границам России и вмешательство во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Мы осуждаем попытки <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> расширить свое присутствие вплоть до границ с Россией и установление односторонних и несправедливых санкций против этой страны", - сказал Диас-Канель.По словам президента, страна также осуждает иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии."Вновь подтверждаем нашу солидарность с законным президентом этой страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> и братским белорусским народом", - добавил Диас-Канель.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/lukashenko-1576595817.html
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куба
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мигель диас-канель бермудесо, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, нато, куба, белоруссия, оон, в мире

Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии

19:36 22.09.2020
1308
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая на Генассамблее ООН, осудил расширение НАТО к границам России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
"Мы осуждаем попытки НАТО расширить свое присутствие вплоть до границ с Россией и установление односторонних и несправедливых санкций против этой страны", - сказал Диас-Канель.
По словам президента, страна также осуждает иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
"Вновь подтверждаем нашу солидарность с законным президентом этой страны Александром Лукашенко и братским белорусским народом", - добавил Диас-Канель.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:08
"Братская страна". МИД Кубы выразил поддержку Лукашенко
18510006
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Мигель Диас-Канель БермудесоАлександр ЛукашенкоГенеральная Ассамблея ООННАТОКубаБелоруссияООНВ мире
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