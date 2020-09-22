https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая на Генассамблее ООН, осудил расширение НАТО к границам России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:36
2020-09-22T19:36
мигель диас-канель бермудесо
александр лукашенко
генеральная ассамблея оон
нато
куба
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубы</a> Мигель Диас-Канель, выступая на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, осудил расширение НАТО к границам России и вмешательство во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Мы осуждаем попытки <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> расширить свое присутствие вплоть до границ с Россией и установление односторонних и несправедливых санкций против этой страны", - сказал Диас-Канель.По словам президента, страна также осуждает иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии."Вновь подтверждаем нашу солидарность с законным президентом этой страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> и братским белорусским народом", - добавил Диас-Канель.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/lukashenko-1576595817.html
9
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мигель диас-канель бермудесо, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, нато, куба, белоруссия, оон, в мире