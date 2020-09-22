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Бальбек прокомментировал слова депутата Рады о "сдаче" Крыма из-за Обамы
Если экс-президент США Барак Обама "запретил" властям Украины вводить войска в Крым, его стоит поблагодарить за то, что украинская армия не потеряла тысячи... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:01
2020-09-22T19:01
россия
руслан бальбек
петр порошенко
арсений яценюк
барак обама
республика крым
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Если экс-президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> "запретил" властям Украины вводить войска в Крым, его стоит поблагодарить за то, что украинская армия не потеряла тысячи солдат, заявил депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя слова экс-депутата Верховной рады <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давида Жвании</a>.Ранее экс-депутат от "Партии регионов" Жвания обвинил бывшего исполняющего обязанности президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Турчинова</a>, экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьера <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Яценюка</a> в "сдаче" Крыма. По словам Жвании, Турчинов, <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> и Яценюк боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, "который их презирал и ненавидел", и потеря полуострова для политиков не стала трагедией. Кроме того, по его информации, США запретили бывшему руководству Украины защищать Крым.Он подчеркнул, что Обама в марте 2014 года действовал крайне осторожно. По мнению Бальбека, экс-глава <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "лучше, чем временное правительство Украины", понимал, что происходит в Крыму."Возможно, у него на столе уже лежала аналитическая справка о мощности российской группировки и готовности украинских вооруженных сил к походу на Крым. А еще он отлично понимал, что Россия Крым без боя не отдаст и поддержит свою группировку на полуострове со стороны материка, а, значит, любая "гениальная идея" о захвате Крыма закончится избиением украинской группировки", - добавил Бальбек.По его мнению, если Обама вмешался в дела украинской власти, то в этом случае он поступил как гуманист.
https://ria.ru/20200921/krym-1577565740.html
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россия
республика крым
сша
украина
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россия, руслан бальбек, петр порошенко, арсений яценюк, барак обама, республика крым, сша, украина, в мире

Бальбек прокомментировал слова депутата Рады о "сдаче" Крыма из-за Обамы

19:01 22.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Если экс-президент США Барак Обама "запретил" властям Украины вводить войска в Крым, его стоит поблагодарить за то, что украинская армия не потеряла тысячи солдат, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова экс-депутата Верховной рады Давида Жвании.
Ранее экс-депутат от "Партии регионов" Жвания обвинил бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка в "сдаче" Крыма. По словам Жвании, Турчинов, Порошенко и Яценюк боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, "который их презирал и ненавидел", и потеря полуострова для политиков не стала трагедией. Кроме того, по его информации, США запретили бывшему руководству Украины защищать Крым.
"Если Обама вмешался в ход событий "Русской весны" и запретил путчистам вводить войска на территорию полуострова, то Турчинов и компания должны быть по гроб жизни обязаны американскому президенту за то, что украинская армия не потеряла тысячи солдат в бессмысленной и безнадежной атаке", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он подчеркнул, что Обама в марте 2014 года действовал крайне осторожно. По мнению Бальбека, экс-глава США "лучше, чем временное правительство Украины", понимал, что происходит в Крыму.
"Возможно, у него на столе уже лежала аналитическая справка о мощности российской группировки и готовности украинских вооруженных сил к походу на Крым. А еще он отлично понимал, что Россия Крым без боя не отдаст и поддержит свою группировку на полуострове со стороны материка, а, значит, любая "гениальная идея" о захвате Крыма закончится избиением украинской группировки", - добавил Бальбек.
По его мнению, если Обама вмешался в дела украинской власти, то в этом случае он поступил как гуманист.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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РоссияРуслан БальбекПетр ПорошенкоАрсений ЯценюкБарак ОбамаРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
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