Бальбек прокомментировал слова депутата Рады о "сдаче" Крыма из-за Обамы
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Если экс-президент США Барак Обама "запретил" властям Украины вводить войска в Крым, его стоит поблагодарить за то, что украинская армия не потеряла тысячи солдат, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова экс-депутата Верховной рады Давида Жвании.
Ранее экс-депутат от "Партии регионов" Жвания обвинил бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка в "сдаче" Крыма. По словам Жвании, Турчинов, Порошенко и Яценюк боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, "который их презирал и ненавидел", и потеря полуострова для политиков не стала трагедией. Кроме того, по его информации, США запретили бывшему руководству Украины защищать Крым.
"Если Обама вмешался в ход событий "Русской весны" и запретил путчистам вводить войска на территорию полуострова, то Турчинов и компания должны быть по гроб жизни обязаны американскому президенту за то, что украинская армия не потеряла тысячи солдат в бессмысленной и безнадежной атаке", - заявил Бальбек РИА Новости.
Он подчеркнул, что Обама в марте 2014 года действовал крайне осторожно. По мнению Бальбека, экс-глава США "лучше, чем временное правительство Украины", понимал, что происходит в Крыму.
"Возможно, у него на столе уже лежала аналитическая справка о мощности российской группировки и готовности украинских вооруженных сил к походу на Крым. А еще он отлично понимал, что Россия Крым без боя не отдаст и поддержит свою группировку на полуострове со стороны материка, а, значит, любая "гениальная идея" о захвате Крыма закончится избиением украинской группировки", - добавил Бальбек.
По его мнению, если Обама вмешался в дела украинской власти, то в этом случае он поступил как гуманист.
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