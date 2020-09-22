https://ria.ru/20200922/krym-1577608130.html

На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма

Украинские власти по требованию США бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:02

2020-09-22T16:02

2020-09-22T17:17

барак обама

россия

петр порошенко

давид жвания

арсений яценюк

республика крым

александр турчинов

украина

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Украинские власти по требованию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бездействовали в ситуации с возвращением <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a>. Соответствующее <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PCWNyAGltgM&feature=emb_logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a> он опубликовал на своем ютьюб-канале.Главным виновником потери полуострова политик назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Турчинова</a>, исполнявшего в то время обязанности президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Именно он приказывал ВСУ "не дергаться", отметил Жвания. Он добавил, что <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Яценюк</a> и <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> намеревались отправить в Крым "вооруженных националистов", однако не сделали этого по требованию Вашингтона.По его словам, Белый дом попросил Турчинова ничего не предпринимать. Как подчеркнул Жвания, об этой "команде" со стороны Соединенных Штатов "знают десятки людей".Как заявил Жвания, украинские власти "сделали все, чтобы население Крыма возненавидело" их. Так, Яценюк и Порошенко уже тогда угрожали запретить русский язык, а также "распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения".Крым вернулся в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html

https://ria.ru/20200807/1575498575.html

https://ria.ru/20200706/1573977000.html

Эх Ух А ха ха ха досталось же и Обаме ) В "Миротворец" его, в "миротворец"!!! 85

Eugene Citizen Ахахахахаха! Жвания жжот! Вечно у него все виноваты кроме самих украинцев. :-) 63

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россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, россия, петр порошенко, давид жвания, арсений яценюк, республика крым, александр турчинов, украина