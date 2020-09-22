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На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Украинские власти по требованию США бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:02
2020-09-22T17:17
барак обама
россия
петр порошенко
давид жвания
арсений яценюк
республика крым
александр турчинов
украина
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Украинские власти по требованию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бездействовали в ситуации с возвращением <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a>. Соответствующее <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=PCWNyAGltgM&amp;feature=emb_logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a> он опубликовал на своем ютьюб-канале.Главным виновником потери полуострова политик назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Турчинова</a>, исполнявшего в то время обязанности президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Именно он приказывал ВСУ "не дергаться", отметил Жвания. Он добавил, что <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Яценюк</a> и <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> намеревались отправить в Крым "вооруженных националистов", однако не сделали этого по требованию Вашингтона.По его словам, Белый дом попросил Турчинова ничего не предпринимать. Как подчеркнул Жвания, об этой "команде" со стороны Соединенных Штатов "знают десятки людей".Как заявил Жвания, украинские власти "сделали все, чтобы население Крыма возненавидело" их. Так, Яценюк и Порошенко уже тогда угрожали запретить русский язык, а также "распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения".Крым вернулся в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
https://ria.ru/20200706/1573977000.html
А ха ха ха досталось же и Обаме ) В "Миротворец" его, в "миротворец"!!!
85
Ахахахахаха! Жвания жжот! Вечно у него все виноваты кроме самих украинцев. :-)
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россия
республика крым
украина
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барак обама, россия, петр порошенко, давид жвания, арсений яценюк, республика крым, александр турчинов, украина

На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма

16:02 22.09.2020 (обновлено: 17:17 22.09.2020)
14347
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинские власти по требованию США бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания. Соответствующее видео он опубликовал на своем ютьюб-канале.
Главным виновником потери полуострова политик назвал Александра Турчинова, исполнявшего в то время обязанности президента Украины. Именно он приказывал ВСУ "не дергаться", отметил Жвания. Он добавил, что Арсений Яценюк и Петр Порошенко намеревались отправить в Крым "вооруженных националистов", однако не сделали этого по требованию Вашингтона.
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"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью", — считает Жвания.
По его словам, Белый дом попросил Турчинова ничего не предпринимать. Как подчеркнул Жвания, об этой "команде" со стороны Соединенных Штатов "знают десятки людей".
"Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", — пояснил он.
Как заявил Жвания, украинские власти "сделали все, чтобы население Крыма возненавидело" их. Так, Яценюк и Порошенко уже тогда угрожали запретить русский язык, а также "распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения".
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"Они боялись крымчан и не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал", — сказал Жвания.
Крым вернулся в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Обсудить25
Барак ОбамаРоссияПетр ПорошенкоДавид ЖванияАрсений ЯценюкРеспублика КрымАлександр ТурчиновУкраина
Популярные комментарии
А ха ха ха досталось же и Обаме ) В "Миротворец" его, в "миротворец"!!!
22 сентября, 16:12
Эх УхЭх Ух
57260100
Ахахахахаха! Жвания жжот! Вечно у него все виноваты кроме самих украинцев. :-)
22 сентября, 16:09
Eugene CitizenEugene Citizen
5930100
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