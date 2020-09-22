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Геоэколог назвала основные источники пополнения водохранилищ Крыма
Основными источниками пополнения водохранилищ Крыма являются осенние дожди и зимние осадки, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:04
2020-09-22T09:04
россия
симферополь
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Основными источниками пополнения водохранилищ Крыма являются осенние дожди и зимние осадки, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Татьяна Бобра."Поддержание положительного водного баланса и наполнение поверхностных водоемов зависит от особенностей общей циркуляции атмосферы. И для Крыма – это циклональные осенние дожди и зимние осадки, из которых последние весной в результате таяния дают основной объем воды в реках и водохранилищах", - сказала Бобра, слова которой приводит пресс-служба вуза.При этом, по ее словам, искусственное вызывание осадков не даст стратегического эффекта в решении водной проблемы в Крыму."Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определенный сезон и промежуток времени… Если же речь идет о значительном пополнении запасов поверхностных водоемов, водохранилищ Крыма, то вряд ли этот метод даст большой эффект. Однако это не значит, что данный метод должен быть отвергнут как таковой. Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона", - отметила Бобра.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/krym-1577534597.html
https://ria.ru/20200903/krym-1576667000.html
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россия
симферополь
республика крым
украина
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россия, симферополь, республика крым, украина, общество

Геоэколог назвала основные источники пополнения водохранилищ Крыма

09:04 22.09.2020
2680
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПартизанское водохранилище в Крыму
Партизанское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Партизанское водохранилище в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Основными источниками пополнения водохранилищ Крыма являются осенние дожди и зимние осадки, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Татьяна Бобра.
"Поддержание положительного водного баланса и наполнение поверхностных водоемов зависит от особенностей общей циркуляции атмосферы. И для Крыма – это циклональные осенние дожди и зимние осадки, из которых последние весной в результате таяния дают основной объем воды в реках и водохранилищах", - сказала Бобра, слова которой приводит пресс-служба вуза.
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При этом, по ее словам, искусственное вызывание осадков не даст стратегического эффекта в решении водной проблемы в Крыму.
"Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определенный сезон и промежуток времени… Если же речь идет о значительном пополнении запасов поверхностных водоемов, водохранилищ Крыма, то вряд ли этот метод даст большой эффект. Однако это не значит, что данный метод должен быть отвергнут как таковой. Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона", - отметила Бобра.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
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