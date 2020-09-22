https://ria.ru/20200922/kruizy-1577555376.html

Сотрудники круизного судна рассказали, что они скрывают от туристов

Бывшие сотрудники круизного лайнера рассказали в соцсети, о чем их коллеги никогда не говорят туристам, сообщает Express. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T02:16

2020-09-22T02:16

2020-09-22T02:16

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Бывшие сотрудники круизного лайнера рассказали в соцсети, о чем их коллеги никогда не говорят туристам, <a href="https://www.express.co.uk/travel/cruise/1337420/cruise-ship-crew-cruises-2020-rules-holidays-passengers-death" target="_blank">сообщает</a> Express.Персонал корабля никогда не сообщает путешественникам о смерти: "Многие люди в поездках умирают. Пара случаев в неделю – это не редкость. Если судно старое, то высоки шансы, что в вашей каюте ранее был покойник".Предложение о повышении класса обслуживания на заполненном круизном лайнере – тоже косвенный признак смерти одного из пассажиров, говорит другой экс-служащий. "Есть причина, по которой номер внезапно становится доступным", — добавляет он."Путешествия на судне, не требующие больших физических усилий, востребованы у пожилых людей. У нас на борту было не менее трех смертей в месяц", — отмечает еще один бывший сотрудник лайнера.Эксперты рассказали, что "под палубой круизного корабля есть морги и тюремная камера". Тела хранятся на борту не более недели, потом их самолетом отправляют домой.

https://ria.ru/20200915/styuardessa-1577216850.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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