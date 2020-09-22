https://ria.ru/20200922/kredity-1577597371.html

ВТБ ускорит принятие решений по кредитам с использованием ИИ-платформы

Банк ВТБ (ПАО) запустил технологию формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам в рамках внедрения первого в России... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:40

2020-09-22T13:40

2020-09-22T13:40

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Банк <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> (ПАО) запустил технологию формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам в рамках внедрения первого в России кредитного конвейера на микросервисной архитектуре, сообщает пресс-служба компании.Как отметили в пресс-службе, до конца текущего года на кредитный конвейер будет переведено формирование предодобренных предложений по всем кредитам, входящие заявки клиентов будут переведены на новую платформу до конца 2021 года. Предполагается, что к 2022 году эта технология позволит ВТБ принимать 95% решений по выдаче кредитов розничным клиентам за 1-3 минуты. Кроме того, с 20% до 5% снизится доля клиентов, которые для получения кредита предоставляют справки с подтверждением дохода и занятости.Для формирования целевых предложений по кредитам в банке уже используются статистические модели оценки кредитного риска клиента и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности к тому или иному кредиту. "Созданная специалистами ВТБ единая платформа для разработки, мониторинга и функционирования моделей объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения: НЛП, графовая аналитика, геоаналитика и других на основе всего массива внутренних и внешних данных. В ее основе лежат технологии искусственного интеллекта, которые выведут конкуренцию на финансовом рынке на новый уровень. Созданные с помощью алгоритмов модели самостоятельно обучаются на новых данных", — пояснили РИА Новости в пресс-службе. Осенью текущего года будут внедрены модели оценки дохода, оценки обязательств и наиболее подходящего по размеру кредитного предложения, добавили в пресс-службе."ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Его применение в сочетании с разработками лаборатории продвинутой аналитики ВТБ позволит не только быстро и качественно отвечать на запросы клиентов, но и практически предугадывать их. Кроме того, новое ИТ-решение обеспечит возможность постоянного совершенствования системы и увеличения производительности отдельных сервисов", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.По данным банка, срок окупаемости проекта составит менее полутора лет.ВТБ реализует стратегию цифровой трансформации с 2019 года. В ее рамках запущены несколько магистральных проектов, создающих фундамент для достижения цели стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. В том числе, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую ИИ-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных.В рамках цифровой трансформации ядром нового производственного процесса являются сформированные из 1100 команд разработки стримы. В них входят представители бизнеса, функциональных линий, IT и вендоров-партнеров.

https://realty.ria.ru/20200729/1575090935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика