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Онлайн-конференция о применении препарата "Арепливир" при ковид
23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией".
2020-09-22T12:36
2020-09-22T15:22
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200923/952909945.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Дмитрий ПУШКАРЬ;<br>- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой педиатрии, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Лариса БАЛЫКОВА;<br>- председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр БЕЛЫЙ;<br>- главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей МЛАДЕНЦЕВ;<br>- национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира ЗАСЛАВСКАЯ.<br><br>Итоги клинических исследований будут особо интересны сотрудникам медицинских организаций, врачам —клиницистам, учёным, занимающимся проблематикой COVID-19.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о применении препарата "Арепливир" при ковид

12:36 22.09.2020 (обновлено: 15:22 22.09.2020)
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Читать ria.ru в
23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией".
Задать вопрос

Участники:
- главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Дмитрий ПУШКАРЬ;
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой педиатрии, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Лариса БАЛЫКОВА;
- председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр БЕЛЫЙ;
- главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей МЛАДЕНЦЕВ;
- национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира ЗАСЛАВСКАЯ.

Итоги клинических исследований будут особо интересны сотрудникам медицинских организаций, врачам —клиницистам, учёным, занимающимся проблематикой COVID-19.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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