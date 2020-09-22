https://ria.ru/20200922/kovid-1577592886.html

Онлайн-конференция о применении препарата "Арепливир" при ковид

23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией".

2020-09-22T12:36

2020-09-22T12:36

2020-09-22T15:22

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200923/952909945.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Дмитрий ПУШКАРЬ;<br>- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой педиатрии, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Лариса БАЛЫКОВА;<br>- председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр БЕЛЫЙ;<br>- главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей МЛАДЕНЦЕВ;<br>- национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира ЗАСЛАВСКАЯ.<br><br>Итоги клинических исследований будут особо интересны сотрудникам медицинских организаций, врачам —клиницистам, учёным, занимающимся проблематикой COVID-19.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы