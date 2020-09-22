Онлайн-конференция о применении препарата "Арепливир" при ковид
12:36 22.09.2020 (обновлено: 15:22 22.09.2020)
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23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией".
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Участники:
- главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Дмитрий ПУШКАРЬ;
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой педиатрии, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Лариса БАЛЫКОВА;
- председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр БЕЛЫЙ;
- главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей МЛАДЕНЦЕВ;
- национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира ЗАСЛАВСКАЯ.
Итоги клинических исследований будут особо интересны сотрудникам медицинских организаций, врачам —клиницистам, учёным, занимающимся проблематикой COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России Дмитрий ПУШКАРЬ;
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой педиатрии, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Лариса БАЛЫКОВА;
- председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр БЕЛЫЙ;
- главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей МЛАДЕНЦЕВ;
- национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира ЗАСЛАВСКАЯ.
Итоги клинических исследований будут особо интересны сотрудникам медицинских организаций, врачам —клиницистам, учёным, занимающимся проблематикой COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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