https://ria.ru/20200922/kosmos-1577629965.html

МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Маневр уклонения Международной космической станции от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T23:37

2020-09-22T23:37

2020-09-22T23:44

иван вагнер

кристофер кэссиди

анатолий иванишин

хьюстон

сша

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/95/1558069528_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_49b9d26f65a97c37b6da061e7e4fed68.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Маневр уклонения <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Специалисты в центре управления полетом в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> с помощью Космического командования <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отслеживают неизвестный фрагмент космического мусора, который, как ожидается, пролетит на расстоянии нескольких километров от МКС. Маневр уклонения планируется выполнить с помощью (двигателей) грузового корабля "Прогресс", пристыкованного к модулю "Звезда", в 0.19 мск", - говорится в сообщении на сайте НАСА.Отмечается, что экипаж станции на время пролета мусора, которое ожидается в 1.21 мск, переместится в корабль "Союз".Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html

хьюстон

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, анатолий иванишин, хьюстон, сша, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса