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МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
Маневр уклонения Международной космической станции от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:37
2020-09-22T23:44
иван вагнер
кристофер кэссиди
анатолий иванишин
хьюстон
сша
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Маневр уклонения <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Специалисты в центре управления полетом в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> с помощью Космического командования <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отслеживают неизвестный фрагмент космического мусора, который, как ожидается, пролетит на расстоянии нескольких километров от МКС. Маневр уклонения планируется выполнить с помощью (двигателей) грузового корабля "Прогресс", пристыкованного к модулю "Звезда", в 0.19 мск", - говорится в сообщении на сайте НАСА.Отмечается, что экипаж станции на время пролета мусора, которое ожидается в 1.21 мск, переместится в корабль "Союз".Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
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иван вагнер, кристофер кэссиди, анатолий иванишин, хьюстон, сша, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

23:37 22.09.2020 (обновлено: 23:44 22.09.2020)
434
© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Маневр уклонения Международной космической станции от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило НАСА.
"Специалисты в центре управления полетом в Хьюстоне с помощью Космического командования США отслеживают неизвестный фрагмент космического мусора, который, как ожидается, пролетит на расстоянии нескольких километров от МКС. Маневр уклонения планируется выполнить с помощью (двигателей) грузового корабля "Прогресс", пристыкованного к модулю "Звезда", в 0.19 мск", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
Отмечается, что экипаж станции на время пролета мусора, которое ожидается в 1.21 мск, переместится в корабль "Союз".
Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиАнатолий ИванишинХьюстонСШАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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