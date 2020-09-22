https://ria.ru/20200922/kosmos-1577629965.html
МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
Маневр уклонения Международной космической станции от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:37
2020-09-22T23:37
2020-09-22T23:44
иван вагнер
кристофер кэссиди
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хьюстон
сша
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международная космическая станция (мкс)
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Маневр уклонения <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Специалисты в центре управления полетом в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> с помощью Космического командования <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отслеживают неизвестный фрагмент космического мусора, который, как ожидается, пролетит на расстоянии нескольких километров от МКС. Маневр уклонения планируется выполнить с помощью (двигателей) грузового корабля "Прогресс", пристыкованного к модулю "Звезда", в 0.19 мск", - говорится в сообщении на сайте НАСА.Отмечается, что экипаж станции на время пролета мусора, которое ожидается в 1.21 мск, переместится в корабль "Союз".Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, кристофер кэссиди, анатолий иванишин, хьюстон, сша, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса