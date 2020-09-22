https://ria.ru/20200922/kosmos-1577623368.html

Путин призвал заключить соглашение о запрете на милитаризацию космоса

Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:32

2020-09-22T19:32

2020-09-22T20:36

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577625585_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f55bdec4b8db1fd76e58742bde20842d.jpg

<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы в отношении космических объектов", – заявил Путин.

https://ria.ru/20200922/ugrozy-1577622947.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин призвал заключить соглашение о запрете на размещение оружия в космосе Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России Владимир Путин на Генассамблее ООН. "Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы в отношении космических объектов", – заявил Путин. 2020-09-22T19:32 true PT0M22S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, безопасность, в мире