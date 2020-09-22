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https://ria.ru/20200922/kosmos-1577623368.html
Путин призвал заключить соглашение о запрете на милитаризацию космоса
Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:32
2020-09-22T20:36
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
безопасность
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы в отношении космических объектов", – заявил Путин.
https://ria.ru/20200922/ugrozy-1577622947.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Путин призвал заключить соглашение о запрете на размещение оружия в космосе
Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России Владимир Путин на Генассамблее ООН. "Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы в отношении космических объектов", – заявил Путин.
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выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, безопасность, в мире

Путин призвал заключить соглашение о запрете на милитаризацию космоса

19:32 22.09.2020 (обновлено: 20:36 22.09.2020)
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса, заявил президент России Владимир Путин на Генассамблее ООН.
"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы в отношении космических объектов", – заявил Путин.
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Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНБезопасностьВ мире
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