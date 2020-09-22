https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html

Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради нового фильма

В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:55

2020-09-22T16:55

2020-09-22T16:55

культура

кино и сериалы

новости культуры

илон маск

том круз

международная космическая станция (мкс)

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили "туристическую поездку" на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы <a href="https://screenrant.com/tom-cruise-space-station-movie-doug-liman/" target="_blank">снять</a> часть сцен будущего фильма, название которого еще не объявили. В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. В ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора. О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200506/1571014790.html" target="_blank">стало известно</a> в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: "В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС".

https://ria.ru/20200908/tryuk-1576914903.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, илон маск, том круз, международная космическая станция (мкс)