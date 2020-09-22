Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html
Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради нового фильма
В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:55
2020-09-22T16:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
илон маск
том круз
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40839/29/408392965_0:36:3072:1763_1400x0_80_0_0_0e98e3d8e441567f4321411830595ad2.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили "туристическую поездку" на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы <a href="https://screenrant.com/tom-cruise-space-station-movie-doug-liman/" target="_blank">снять</a> часть сцен будущего фильма, название которого еще не объявили. В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. В ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора. О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200506/1571014790.html" target="_blank">стало известно</a> в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: "В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС".
https://ria.ru/20200908/tryuk-1576914903.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40839/29/408392965_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_ca7951ddaba6f96f2670b192d40c8f3a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, илон маск, том круз, международная космическая станция (мкс)

Стало известно, когда Том Круз отправится в космос ради нового фильма

16:55 22.09.2020
1796
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Обливион"
Фотоколл актеров фильма Обливион - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили "туристическую поездку" на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.
По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы снять часть сцен будущего фильма, название которого еще не объявили.
В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. В ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора.
О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС стало известно в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: "В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС".
Том Круз в фильме Миссия невыполнима: Протокол Фантом - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:00Культура
Том Круз выполнил безумный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима"
2294014
КультураКино и сериалыНовости культурыИлон МаскТом КрузМеждународная космическая станция (МКС)
Рекомендуем
Новые автобусы
Транспортные и школьные карты предложили разрешить пополнять наличными
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала новые проблемы Windows
Рамзан Кадыров
Кадыров сделает прививку от коронавируса
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Пи-планета
Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу пи
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Россияне вынуждены переносить осенние и зимние поездки на Мальдивы
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Медаль лауреата Нобелевской премии
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Атмосфера Земли
Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис госпитализирован в Ярославле
Куперовские пары обеспечивают сверхпроводимость в металлах
Ученые открыли новый тип сверхпроводника
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния