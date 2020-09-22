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https://ria.ru/20200922/kosmos-1577580539.html
"Роскосмос" допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты
Российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", следует из... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:02
2020-09-22T11:16
космокурс
союз
нижний новгород
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Российская частная компания "<a href="http://ria.ru/organization_kosmokurs/" target="_blank" data-auto="true">КосмоКурс</a>" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", следует из документации на сайте госзакупок.Частная компания впервые будет соперничать с государственными в ракетном проекте. До этого только однажды другая частная компания, "Даурия", принимала участие в создании техники для "Роскосмоса": она изготовила два малых спутника, которые так и не заработали после выхода на орбиту.Помимо "КосмоКурса", заявки подали изготовитель <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">"Союзов"</a> —<strong> </strong>Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр Хруничева — производитель "Протонов" и "Ангары".<strong> </strong>Ранее сообщалось, что на эскизный проект ракеты "Амур" с многоразовой первой ступенью, который подготовят к концу 2020 года, запланировано потратить 407 миллионов рублей.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур" будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени."КосмоКурс" создали для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Ранее компания объявила о планах создания космодрома под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году — длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
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космокурс, союз, нижний новгород, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты

08:02 22.09.2020 (обновлено: 11:16 22.09.2020)
10607
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская частная компания "КосмоКурс" примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" по заказу "Роскосмоса", следует из документации на сайте госзакупок.
Частная компания впервые будет соперничать с государственными в ракетном проекте. До этого только однажды другая частная компания, "Даурия", принимала участие в создании техники для "Роскосмоса": она изготовила два малых спутника, которые так и не заработали после выхода на орбиту.
Помимо "КосмоКурса", заявки подали изготовитель "Союзов" Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр Хруничева — производитель "Протонов" и "Ангары".
Ранее сообщалось, что на эскизный проект ракеты "Амур" с многоразовой первой ступенью, который подготовят к концу 2020 года, запланировано потратить 407 миллионов рублей.
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Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур" будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.
Стартовый комплекс для "Амура" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
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Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году — длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
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