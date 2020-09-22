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https://ria.ru/20200922/kosmos-1577579875.html
В "Роскосмосе" рассказали о новом пуске ракеты "Союз" с космодрома Куру
Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется в ноябре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:28
2020-09-22T07:28
хочу стать космонавтом
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Очередной пуск российской <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Союз"</a> с космодрома Куру во <a href="http://ria.ru/location_French_Guiana/" target="_blank" data-auto="true">Французской Гвиане</a> планируется в ноябре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Старт намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь, а затем на октябрь.Позже Германский центр авиации и космонавтики (DLR) сообщил, что дата пуска ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> Falcon Eye-2, принадлежащего <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, изменилась с 16 октября на октябрь-ноябрь."Пуск с Куру запланирован на начало ноября по заказу одного из коммерческих партнеров", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Между тем источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт намечается на 3 ноября при условии решения проблем с разгонным блоком "Фрегат".С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20200912/kosmonavty-1577124046.html
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россия, куру (космодром), космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" рассказали о новом пуске ракеты "Союз" с космодрома Куру

07:28 22.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется в ноябре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Старт намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь, а затем на октябрь.
Позже Германский центр авиации и космонавтики (DLR) сообщил, что дата пуска ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащего ОАЭ, изменилась с 16 октября на октябрь-ноябрь.
"Пуск с Куру запланирован на начало ноября по заказу одного из коммерческих партнеров", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Между тем источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт намечается на 3 ноября при условии решения проблем с разгонным блоком "Фрегат".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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