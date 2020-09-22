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https://ria.ru/20200922/koshkina-1577592332.html
Актриса Яна Кошкина попозировала в купальнике на надувном матрасе
Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала в Instagram откровенное фото на отдыхе в Турции, которое не оставило равнодушными ее подписчиков. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:29
2020-09-22T12:29
яна кошкина
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Российская актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_yana-koshkina/" target="_blank" data-auto="true">Яна Кошкина</a> опубликовала в Instagram откровенное фото на отдыхе в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, которое не оставило равнодушными ее подписчиков. На снимке звезда сериала "Звоните ди Каприо!" позирует топлес в бассейне, лежа на надувном матрасе. Девушка распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками. Вместе с фото Кошкина опубликовала и видео, на котором она в ярком бикини пытается запрыгнуть на матрас для плаванья. "Доброе утро! Как и обещала, листайте и наслаждайтесь моей грацией на видео", — написала она. Фанаты, которые пришли в восторг от поста актрисы, засыпали ее комплиментами."Яна, прекрасно выглядите! Красивая, летняя фотография!" — похвалил maxtelikh."Хорошего отдыха! Офигенно играете в "Однажды в России"! Больших успехов!!" — пожелал vladus_union."Красавица, умница, отличное чувство юмора. Девушка мечта", — восхитился shmakovsv."Красивая женщина, с красивой фигурой!" — добавил marar1989.<a href="https://ria.ru/person_yana-koshkina">Яна Кошкина</a> известна ролями в сериалах "Интерны", "Звоните ди Каприо!" и в фильмах "(НЕ)идеальный мужчина", "Одноклассницы" и "Напарник".
https://ria.ru/20200917/melnikova-1577417242.html
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яна кошкина, шоу-бизнес

Актриса Яна Кошкина попозировала в купальнике на надувном матрасе

12:29 22.09.2020
601
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЯна Кошкина
Яна Кошкина - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала в Instagram откровенное фото на отдыхе в Турции, которое не оставило равнодушными ее подписчиков.
На снимке звезда сериала "Звоните ди Каприо!" позирует топлес в бассейне, лежа на надувном матрасе. Девушка распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками. Вместе с фото Кошкина опубликовала и видео, на котором она в ярком бикини пытается запрыгнуть на матрас для плаванья. "Доброе утро! Как и обещала, листайте и наслаждайтесь моей грацией на видео", — написала она.
Фанаты, которые пришли в восторг от поста актрисы, засыпали ее комплиментами.
"Яна, прекрасно выглядите! Красивая, летняя фотография!" — похвалил maxtelikh.
"Хорошего отдыха! Офигенно играете в "Однажды в России"! Больших успехов!!" — пожелал vladus_union.
"Красавица, умница, отличное чувство юмора. Девушка мечта", — восхитился shmakovsv.
"Красивая женщина, с красивой фигурой!" — добавил marar1989.
Яна Кошкина известна ролями в сериалах "Интерны", "Звоните ди Каприо!" и в фильмах "(НЕ)идеальный мужчина", "Одноклассницы" и "Напарник".
Прогон спектакля Утиная охота в театре им. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 23:39
Звезда “Папиных дочек” попозировала в купальнике в бассейне
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