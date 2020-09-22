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https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577629599.html
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Еще 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5100, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:18
2020-09-22T23:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Еще 16 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5100, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 15 умерших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

23:18 22.09.2020 (обновлено: 23:22 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Еще 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5100, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 15 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1100556
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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